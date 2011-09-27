ساخت نخستین پالایشگاه نفت فوق سنگین خاورمیانه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر حجم ذخایر نفت درجای ایران بیش از 560 میلیارد بشکه برآورد می شود که از این میزان حجم ذخایر نفت قابل استحصال به نزدیک 140 میلیارد بشکه می رسد که حجم نفت خامهای سنگین و فوق سنگین قابل برداشت به 70 میلیارد بشکه برآورد شده است.

در سالهای اخیر با کاهش حجم ذخایر نفت سبک ایران، میزان ذخایر نفت سنگین و فوق سنگین کشور افزایش یافته است به طوری که هم اکنون بسیاری از میادین نفت سبک همچون اهواز، مارون، آغاجاری، بی بی حکیمیه، گچساران، پازنان و رگ سفید در نیمه دوم عمر خود به سر می برند.

افزایش هزینه تولید و بهره برداری، افت تولید سالانه 10 و تا 15 درصدی معادل 300 هزار بشکه در روز و کاهش ظرفیت تولید نفت خام کشور از مشکلات پیش روی برای توسعه میادین نفت سبک و قدیمی صنعت نفت به شمار می رود.

در سالهای اخیر سیاست شرکت ملی نفت ایران توسعه میادین نفت سنگین و فوق سنگینی همچون آزادگان، یادآوران، آزادگان شمالی، کوه موند، زاغه، فردوسی، بوشگان و کوه کاکی بوده است.

تاکنون مذاکراتی با شرکتهایی از چین، استرالیا، مالزی و اکراین و برخی از پیمانکاران داخلی برای توسعه میادین نفت سنگین و فوق سنگین کشور انجام شده است که هنوز این مذاکرات منجر به امضای قرارداد توسعه نشده است.

متناسب با برنامه ریزی برای توسعه میادین نفت سنگین و فوق سنگین ایران، ساخت پالایشگاه های نفت سنگین همچون هرمز با ظرفیت 300 هزار بشکه، خوزستان با ظرفیت 180 هزار بشکه و استفاده از روشهای سبک سازی نفت سنگین در دستور کار وزارت نفت برای استفاده از ذخایر نفت سنگین قرار گرفته است.

شرکت ملی نفت ایران با انتشار گزارشی از آغاز ساخت و عملیات اجرایی نخستین پالایشگاه نفت فوق سنگین ایران در جزیه قشم با ظرفیت پالایش روزانه 30 هزار بشکه نفت فوق سنگین خبر داده است.

قرار است خوراک این واحد جدید پالایشگاهی از طریق میادین نفتی سروش و نوروز تامین شود و مطابق با برنامه زمان بندی تعریف شده پیش بینی می شود تا دو سال آینده این پالایشگاه در مدار بهره برداری قرار بگیرد.

محمدرضا مقدم معاون وزیر نفت هم پیشتر از راه‌اندازی اولین پالایشگاه نفت فوق سنگین جهان با تکنولوژی کاملا بومی در خوزستان خبر داده و به مهر گفته بود: در برنامه پنجم در مجموع 6 فن آوری صنعت پالایش نفت در ایران بومی سازی می‌شود.