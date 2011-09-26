توجیه مدیران بانک صادرات و ملی قابل قبول نیست/بلوکه اعتبار تاسیس بانک آریا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود که عصر روز دوشنبه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، با اعلام این خبر به جزئیات نحوه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اشاره کرد و گفت: این افراد در نظر داشتند با چندین تخلف بانک آریا را راه اندازی کنند و حتی پذیره نویسی این بانک نیز انجام شده بود و بخشی از اعتبارات را در جای دیگری اختصاص داده بودند که به بانک ملی و صادرات برنگشته بود و سر این دو بانک بی‌کلاه مانده است.

دریافت 400 میلیارد تومان برای LCها بدون وثیقه

وی ادامه داد: همچنین مبالغ دیگری از سوی این شرکت به ویژه از بانک ملی دریافت شده است. به طور مثال 400 میلیارد تومان برای LCها بدون وثیقه دریافت شده است. در واقع مسئولان شعبه کوتاهی زیادی را در دریافت وثیقه کرده‌اند و سپس از دادگستری خواسته‌اند که پول آنها را وصول کند که تمام اینها بر اثر سهل انگاری و خلاف انجام شده است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: چطور آقایان مدیرعامل بانک صادرات و ملی از سال 88 که این ماجرا شروع شده و توسعه یافته متوجه این موضوع نشده‌اند و چرا نگفته‌اند که چگونه تمام این پولها از یک شعبه درجه سه در اهواز آمده است. تمام این موارد قابل توجه بوده و این افراد نمی‌توانند بگویند ما متوجه نشدیم.

وی ادامه داد: آیا بانک ملی نپرسید چطور شعبه کیش 600 میلیارد تومان به عنوان تنزیل کسب کرده است و چطور اگر زد و بند در کار نبوده سرمایه‌ها در شعبات دیگری وارد نشده‌ و همین چند شعبه تنها انتخاب شده‌اند.

بی توجهی بانک مرکزی به نامه‌ به کمیسیون اصل 90 در مورد تخلفات شرکت امیرمنصور آریا

محسنی اژه‌ای ادامه داد: در تاریخ 18/10/89 نامه‌ای به کمیسیون اصل 90 مبنی بر اینکه تخلفاتی از سوی شرکت امیرمنصور آریا آمده است و رونوشتی به مدیرعامل بانک ملی و بانک مرکزی و صادرات نیز ارایه شده است که در آن توضیح داده‌اند که این شرکت خلاف واقع حرکت می‌کند و شما مراقبت کنید اما جالب است که بعد از این نامه نیز تخلفات ادامه پیدا کرده است.

وی با اشاره به این که چه کسی یا کسانی این موضوع را کشف کرده‌اند و چه شد که این موضوع علنی شد، تصریح کرد: خیلی از افراد می گویند که این موضع را ما کشف کردیم خب ما هم می‌گوییم شما کشف کردید و کل امتیاز مال شما. اما باید گفت که این کشف نیست چرا که زمانی که سررسید تنزیل‌ها درخواست شده و این پولها به بانک برنگشته آنها شکایت کرده‌اند. ثانیاً اگر هر کدام دستگاه‌های ذیربط متوجه این موضوع می‌شدند باید آن را خبر می‌دادند پس چرا کسی این موضوع را خبر نداده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اما زمانی که این پرونده به دستگاه قضائی منتقل شد وظیفه دنبال کردن آن را داشتیم که از اواسط مردادماه دادگستری اهواز بلافاصله اقدامات لازم را انجام داده و شناسایی متهمین و نوع جرم را شروع و تعدادی از مشارکین و معاونین رده اول را شناسایی، احضار و دستگیر کرده است.

صدور قرار بازداشت برای 22 نفر

وی با بیان اینکه تا به امروز کسانی که برایشان قرار صادر شده به 22 نفر رسیده‌اند، گفت: برخی از این افراد در بازداشت موقت به سر می‌برند که از جمله آنها رئیس بانک صادرات شعبه اهواز و تعدادی از مدیران وی هستند. همچنین رئیس بانک ملی شعبه کیش و متهم اصلی امیر خسروی بازداشت شده‌اند. به بانک مرکزی نیز دستور داده شده که اموال این افراد بلوکه شود و افرادی که در مظان اتهام بودند نیز ممنوع الخروج و برخی ممنوع‌المعامله شده‌اند.

اژه‌ای ادامه داد: به بورس نیز نامه‌ای نوشته شده که افرادی از طریق این شرکت موردی را به بورس وارد نکنند و در کل طی این دو ماه تمام اقدامات تامینی را انجام داده‌ایم. ضمن اینکه به گونه‌ای تدبیر کرده‌ایم که کارخانجات مشکلی پیدا نکند و برای کارگران آنها نیز مسئله‌ای ایجاد نشود.

200 میلیارد تومان اعتبار تاسیس بانک آریا بلوکه شد

وی افزود: همچنین اموالی که وابسته به این گروه بوده است همچون 200 میلیارد تومان اعتبار برای تاسیس بانک آریا بلوکه شده و حدود 200 میلیارد تومان وجه نقد و اسنادی که در دست بانک‌ها بوده شناسایی و بلوکه کرده‌ایم و از این افراد خواسته‌ایم تمام اموال خود را معرفی کنند که البته هنوز کارشناسی در اموال آنها صورت نگرفته است.

احاله پرونده به تهران

سخنگوی دستگاه قضا از احاله شدن این پرونده به تهران خبر داد و گفت:‌ رئیس قوه قضائیه به دلیل ابعاد مختلف این پرونده از دیوان عالی کشور خواست پرونده به تهران احاله شود که این اقدام یا انجام شده یا ظرف دو یا سه روز آینده انجام می شود و تمام متهمان و پرونده به تهران فرستاده می‌شوند.

وی تصریح کرد:‌از گمانه زنی‌ها و سوء ظن در این زمینه پرهیز کنیم و تلاش‌مان به گونه‌ای باشد که اطلاع رسانی شفاف را دنبال کنیم تا پرونده در فضای مناسب دنبال شود.