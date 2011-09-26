90 درصد فرش تولیدی قم ابریشم و صادراتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس جعفر فرشچی اظهار داشت: در پی سفر پربرکت مقام معظم رهبری در آبان سال گذشته به استان قم و تاکید ایشان بر لزوم توجه هر چه بیشتر به صنایع دستی استان، این شرکت را بر آن داشت توسعه هنر و صنعت قالی بافی را در قالب مدل توسه خوشه‌ای به عنوان مدلی نوین در توسعه خوشه‌های کسب و کار در در دستور کار قرار دهد.



وی افزود: با توجه با اینکه حدود 90 درصد فرش‌های تولیدی قم، فرش ابریشم و صادراتی می‌باشند لذا عزم عمومی در راستای ارتقاء این کالای صادراتی در بازارهای بین المللی می‌تواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان استان را فراهم نماید.



فرشچی با تاکید بر مزیت چشمگیر استان در این هنر صنعت اظهار داشت: به دنبال طرح موضوع استفاده از مدل توسعه خوشه در احیاء فرش دستباف، شرکت شهرکهای صنعتی طبق روال توسعه، مطالعات امکان سنجی این خوشه را آغاز نموده است و با عقد تفاهم نامه همکاری با سازمان بازرگانی استان و مرکز ملی فرش ایران، به عنوان نهاد متولی فرش دستباف، زمینه همکاری‌های فی مابین را فراهم نموده است.



مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی در خصوص لزوم فرهنگ سازی مدل خوشه در اتحادیه و اصناف تصریح کرد: یکی از فاکتورهای اصلی در موفقیت توسعه خوشه و دستیابی به برنامه عمل مطلوب، تعامل مناسب عامل توسعه خوشه با ذی نفعان صنف می‌باشد که در این خصوص شرکت شهرکهای صنعتی سعی نموده است با تربیت نیروهای توانمند و آشنا به هنر صنعت فرش دستباف، و استفاده از این افراد در انجام مطالعات امکان سنجی و گردآوری اطلاعات مورد نیاز است که به نظر می‌رسد مجری طرح توانسته است با ارتباطات مناسب خود بخشی از مسیر یکساله فرهنگ سازی و اعتماد سازی توسعه خوشه را به انجام رساند.



وی افزود: از دیگر برنامه‌های استان در راستای کمک به توسعه بازار فرش دستباف قم، ایجاد نمایشگاه دائمی است که در دستور کار سازمان بازرگانی در سال جاری قرار گرفته و شرکت شهرکهای صنعتی نیز آمادگی خود را در خصوص تبادل تجربیات و اجرایی نمودن پروژه جاری اعلام نموده است.

