طرح یکپارچه سازی پیاده روهای آمل اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیر سلیمانی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با درایت شورای اسلامی شهر بودجه خاصی برای مرمت هتل شهرداری اختصاص که بهسازی و مرمت آن به پایان رسیده و بزودی به پیمانکار واگذار می شود.

وی افزود: بیشترین تلاش شورای اسلامی شهر و شهرداری آمل اجرای پروژه هایی بوده که بتواند در شکوفایی شهر نقش بسزایی داشته باشد و شهرداری در انجام پروژه های عمرانی از شهرهای پیشرو استان در این زمینه محسوب می شود.

شهردار آمل گفت: بلوار آیت الله میـرزا هاشم آملی به عنوان یکی ازسریع ترین طرح های عمرانی شهری مازندران به مرحله پایانی خود رسیده ودرنیمه دوم مهرماه امسال افتتاح خواهد شد.



امیر سلیمانی افزود: بلوار 35 و24 متری اتصالی بلوار کارگر به میدان شهید فهمیـده به نام بلوار آیت الله میـرزا هاشم آملی نامگذاری شده و هزار و750 متر طول دارد.



وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این بلوار مهم درون شهری سوم خرداد ماه امسال همزمان با روز آزاد سازی خرمشهر آغاز شده و اکنون به مراحل پایانی رسیده است، تصریح کرد: بر اساس استانداردهای مهندسی، زمان اجرای طرح عمرانی شهری از اجرا و تکمیل بلوارهای شهری حداقل حدود دوسال بوده که مجموعه شهرداری آمل در کمتر از چهار ماه آن را به مرحله بهره برداری رسانده است.



شهردار آمل، هزینه اجرای این طرح مهم عمرانی درون شهری را حدود 15 میلیارد ریال اعلام و با اشاره به اینکه با افتتاح این بلوار بخش زیادی از مشکلات ترافیکی بلوار جانبازان و طالب آملی کاهش خواهد یافت، از مردم منطقه قدردانی کرد.



وی به بودجه 55 میلیارد تومانی شهرداری آمل و سازمان های وابسته در سال 90 اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با همراهی شهروندان تا کنون 40 درصد این بودجه محقق شده است.

امیرسلیمانی، مشارکت شهروندان و همراهی مسئولان شهری را از جمله عوامل موفقیت شهرداری دانست و افزود: شهرداری آمل با 9 سازمان فعال در اجرای کارهای متعدد در کشور مطرح است.



وی افزود: شهرداری آمل امسال رتبه نخست صدور پروانه ساختمانی در مازندران را کسب کرده و با تصویب شورای اسلامی شهر ازاین پس آزمایش بتن برای همه ساختمانهای بیش از پنج طبقه یا ساختمانهایی که مساحت بنای آنها بیش از 800 متر مربع بوده اجباری شده است.