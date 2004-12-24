اساسنامه جديد شركت فرودگاه ها تحول ايجاد مي كند

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، محمد حسن پاسوار در همايش سراسري مديران ستادي و فرودگاهي كشوربا بيان مطلب فوق گفت: ماموريت اصلي اين شركت تامين سلامتي پرواز و ايجاد تسهيلات براي مسافران است ، اما تحقق اين اهداف منافي داشتن نگاه اقتصادي به فعاليت ها نيست.

وي ماموريت اصلي شركت فرودگاه هاي كشوررا تامين رضايت مشتريان دانست و اظهار كرد: اين امر در همه زير بخش هاي اين بخش بايد نهادينه شود.



وي افزود: تازماني كه تامين رضايت مندي مشتريان روي كاغذ باشد، هيچ اتفاقي نخواهد افتاد.



پاسوار در ادامه به توانمندسازي نيروي انساني در شركت فرودگاه هاي كشوراشاره و بيان كرد: توانمندسازي كاركنان، صرفا در مقوله آموزش خلاصه نمي شود و لازم است با ايجاد مشاركت و توان افزايي، اتخاذ رويكرد جمعي و دور شدن از كارهاي فردي، ايجاد فرهنگ پاسخگويي و قدرداني از خدمات، توانمند سازي نيروي انساني به صورت همه جانبه پيگيري شود.



مديرعامل شركت فرودگاه هاي كشور با اشاره به اساسنامه جديد اين شركت گفت: اين اساسنامه پس از اعمال نظر شوراي نگهبان به تصويب دولت رسيده است و اميدوارم با تصويب و ابلاغ آن، سنگ بناي حركت هاي رو به رشد در شركت فرودگاه هاي كشور شود.



به گفته وي، شفاف سازي امور درآمدي و مالي، برنامه ريزي جامع و مديريت منابع انساني و برنامه ريزي بلندمدت آموزشي، تهيه برنامه 5 ساله شركت فرودگاه هاي كشور در آستانه برنامه چهارم توسعه، تهيه استاندارد تجهيزات فرودگاهي و به روز سازي در زمينه مسائل فرودگاهي در دستور كار اين شركت قرار دارد.

پاسوار گفت: همچنين تهيه برنامه جامع هوانوردي كشور با رويكرد جهاني و نگاه به آينده در دستور كار شركت فرودگاه هاي كشور قرار دارد.