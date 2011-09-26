به کارگیری تکنولوژی اطلاعات در سازمانهای دولتی نیاز ضروری مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تخت شاهی بعد از ظهر دوشنبه در نشست تخصصی اعضای کمیته فناوری اطلاعات شرکت آب و فاضلاب کشور در سنندج اظهار داشت: در جامعه امروز با توجه به اینکه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (IT) به صورت لحظه ایی رو به پیشرفت است و مردم نیز همگام با این پیشرفت ها پیش می روند ادارات و شرکت های دولتی نیز باید بکوشند تا خود را با این تکنولوژِی نوین و پیچیده وفق دهند.

وی درخصوص جایگاه تکنولوژی اطلاعات در شرکت آبفای استان افزود: شرکت آب و فاضلاب استان کردستان توانسته است تا حد زیادی اطلاعات و نرم افزارهای کاربردی و تخصصی خود را با تکنولوژی جدید و روز دنیا نزدیک کند تا برقراری ارتباط مردم با این شرکت را تسهیل کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان یادآور شد: مهمترین بخش تجهیز شرکت ها به نرم افزارهای جدید و تکنولوژی روز دنیا تولید علم در واحدهای تخصصی است و می تواند تاثیرگذاری فراوانی در زندگی روزمره مردم نیز داشته باشد.

تخت شاهی در ادامه با اشاره به بحث هدفمندسازی یارانه ها و ارتباط آن با بخش تکنولوژی اطلاعات بیان کرد: پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها شرکت هایی که دسترسی بیشتری به اطلاعات و نرم افزارهای مدرن داشتند در این خصوص موفق تر بوده و با تنش کمتری هدمندی یارانه ها را اجرا کردند.

گفتنی است نشست تخصصی کمیته فناوری اطلاعات آب و فاضلاب کشور با حضور مدیر دفتر آمار و فناوری اطلاعات آبفای کشور، مدیرعامل و معاونت برنامه ریزی آبفای کردستان و اعضای این کمیته به مدت دو روز به میزبانی شرکت آبفای کردستان در سنندج برگزار شد.