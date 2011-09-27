هشتمین جشنواره تئاتر بومی تیرنگ در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله محمدپور پیش از ظهرسه شنبه در نشست رسانه ای هشتمین جشنواره استانی تئاتر بومی تیرنگ در ساری افزود: جشنواره تیرنگ دوره هشتم خود را سپری می کند و با تجارب بسیار و با رویکرد کیفی در خدمت هنر دینی و بومی خواهد بود.

وی اظهار داشت: سال گذشته 45 متن نمایشی به هفتمین جشنواره تئاتر تیرنگ رسیده بوده که در نهایت شش اثر در مرحله پایانی جشنواره برای نمایش ارائه شد.

مدیر حوزه هنری مازندران با اشاره به اینکه امسال 48 متن نمایشی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است، تصریح کرد: 21 اثر در مرحله نخست پذیرفته شده و 13 اثر صحنه ای و خیابانی در مرحله نهایی تایید شده است.

محمدپور با بیان اینکه رویکرد جشنواره تئاتر تیرنگ، بومی دینی است، یادآور شد: شناساندن استعدادهای بومی مازندران در عرصه تئاتر رسالت اصلی برگزاری این جشنواره است.

وی افزود: شش اثر صحنه ای از شهرهای آمل، بهشهر و ساری با بررسی داوران شاخص کشوری، در هشتمین جشنواره استانی تئاتر بومی تیرنگ ارائه می شود.

این مسئول حوزه هنری مازندران با اشاره به حضور اساتید و هنرمندان برجسته در این جشنواره، تصریح کرد: کارگاه آموزشی تئاتر در حاشیه جشنواره برای هنرمندان استان برگزار می شود.

سید رحیم موسوی، مدیر اجرایی جشنواره تئاتر بومی تیرنگ گفت: نمایش های آفتاب بر زمین سیونسوم نمی تابد، روزی روزگاری نقاشی، دار، تابوت، آرزوی درخت آرزوها و نقطه آغاز به ترتیب با نویسندگی علیرضا سعیدی کیاسری، عبدالحسین احتسابی طبری، فاطمه مکاری، محمد یوسفی، محسن اردشیر بهرستاق و محسن یارمحمدی به مرحله نهایی جشنواره استانی تئاتر بومی تیرنگ راه یافتند.

وی افزود: این جشنواره تئاتر بومی و آیینی بوده و ماموریت اصلی آن شناخت استعدادهای بومی و پرداختن به هنرمندان بومی است.

موسوی گفت: با بررسی و نظر نهایی داوران در جشنواره، آثار برتر ارائه شده در جشنواره تئاتر بومی تیرنگ به جشنواره سراسری تئاتر ماه راه خواهند یافت.