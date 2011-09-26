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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۲

مظفریان:

شرکت آبفای کردستان در استفاده از فناوری اطلاعات در کشور پیشرو است

شرکت آبفای کردستان در استفاده از فناوری اطلاعات در کشور پیشرو است

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر دفتر آمار و فناوری اطلاعات آبفای کشور گفت: توان اجرایی شرکت آبفای کردستان در حوزه IT بسیار بالاست و می تواند گام های موثری در رستای انتقال این تجربیات به آبفای دیگر استان ها بردارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مظفریان بعد از ظهر دوشنبه در نشست تخصصی اعضا کمیته فناوری اطلاعات شرکت های آب و فاضلاب کشور در سنندج اظهار داشت: ضریب نفوذ تکنولوژی اطلاعات در همه عرصه های فعالیت افزایش پیدا کرده است و توجه بیشتر به این مهم جزو ضرورتهای اجتناب ناپذیر جامعه امروزی است.

وی افزود: شرکت آب و فاضلاب استان کردستان یک از شرکت هایی بود که همواره درصدد تداوم و ارتقای بخش تکنولوژی و فناوری اطلاعات بوده و در این حوزه جزو شرکت های پیشرو و در زمینه های مختلف از نرم افزارهای جدید و مدرن و مطابق با تکنولوژی های روز دنیا استفاده می کند.

مدیر دفتر آمار و فناوری اطلاعات آبفای کشور در خصوص محورهای این نشست نیز گفت: در این نشست آخرین وضعیت پروژه طرح جامع فناوری اطلاعات، طرح واگذاری خدمات و آب و فاضلاب از طریق دفاتر پیشخوان دولت، آخرین وضعیت ارائه خدمات غیرحضوری مشترکین و برگزاری دومین جشنواره فناوری اطلاعات صنعت آبفای کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.

مظفریان یادآور شد: با توجه به تکلیف قانون در برنامه پنجم توسعه مبنی بر واگذاری خدمات به بخش خصوصی، ضروری است کلیه واحدهای مرتبط با شرکت ها با زمینه سازی مالی، فرهنگی و نرم افزاری شرایط پیشرفت این طرح را فراهم کنند.

گفتنی است در نشست تخصصی کمیته فناوری اطلاعات آب و فاضلاب کشور که با حضور مدیر دفتر آمار و فناوری اطلاعات آبفای کشور، مدیرعامل و معاونت برنامه ریزی آبفای کردستان و اعضای این کمیته به مدت دو روز به میزبانی شرکت آبفای کردستان در سنندج برگزار شد گزارشی از سیستم ها و نرم افزارهای ویژه فروش انشعاب ارائه و مورد بررسی اعضای کمیته قرار گرفت.

کد مطلب 1417325

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