مردم همدان سه میلیارد ریال به قحطی زدگان سومالی کمک کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر چهره قانی در نشست شورای مدیران این نهاد افزود: از مبلغ کمک های جمع آوری شده، دو میلیارد و 777 میلیون و 703 هزار ریال کمک های نقدی و 142 میلیون و 922 هزار ریال کمک های غیر نقدی است.

چهره قانی اظهار داشت: با هماهنگی به عمل آمده با کمیته امداد امام خمینی(ره) مرکز برای ارسال به کشور سومالی کمکهای نقدی به حساب مرکز واریز و کمکهای غیر نقدی پس از تفکیک ودسته بندی به امداد مرکز ارسال شده است.

چهره قانی گفت: بیشترین کمک ها با رقمی افزون بر یک میلیارد و 183 میلیون 462 هزار ریال مربوط به شهرستان همدان و کمترین کمک با 30 میلیون ریال مربوط به بخش شراء است.

پایگاههای جمع آوری کمکهای مردمی در همدان دایر شد

وی اضافه کرد: در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری در کمک به مردم قحطی زده سومالی، کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان پایگاههای جمع آوری کمکهای مردمی را در میادین اصلی شهرها، بخش ها و مصلاهای برگزاری نماز جمعه دایر کرده است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان همچنین از توزیع زکات فطره جمع آوری شده بین نیازمندان خبر داد و گفت: زکات فطره و کفاره جمع آوری شده در استان همدان پس از تفکیک در بین نیازمندان و محرومین و خانواده های زیر پوشش همان محلی که زکات فطره و کفاره جمع آوری شده، توزیع شد.

جعفر چهره قانی افزود: همزمان با روز عید سعید فطر و با ایجاد 400 پایگاه جمع آوری در مساجد، حسینیه ها، مصلاهای برگزاری نماز عید فطر و میادین اصلی شهرها و بخش ها، سه میلیارد ریال زکات فطره و کفاره روزه داران توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان جمع آوری شد.

زکات فطره و کفاره جمع آوری شده در همدان30 درصد افزایش داشته است

وی اضافه کرد: از این رقم دو میلیارد و 465 میلیون و 829 هزار و پانصد ریال فطریه و 559 میلیون و 22 هزار و 750 ریال کفاره بوده که نسبت به سال قبل کل زکات فطره و کفاره جمع آوری شده 30 درصد افزایش داشته است.

چهره قانی گفت: پس از جمع آوری زکات فطره و کفاره و با اخذ فتاوای مراجع عظام تقلید به منظور هزینه کرد این مبالغ و با هماهنگی بعمل آمده این میزان زکات بین نیازمندان توزیع شد .

وی اظهار داشت: بیشترین زکات و کفاره جمع آوری شده به مبلغ یک میلیارد و 439 میلیون و 564 هزار ریال مربوط به شهرستان همدان و کمترین آن با 39 میلیون و 885 هزار ریال مربوط به بخش سردرود بوده است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان همچنین از برگزاری جشن عاطفه ها هفته اول مهرماه همزمان با سراسر کشور در نقاط مختلف استان همدان خبر داد.

جعفر چهره قانی افزود: جشن عاطفه ها در سال جاری با شعار "کرامت علوی، جهاد اقتصادی و مهرورزی" در روز چهارشنبه شش مهرماه با ایجاد پایگاههای جمع آوری کمک ها در همه مدارس استان برگزار می شود.

وی گفت: همچنین این برنامه روز پنجشنبه هفتم مهرماه با ایجاد پایگاههای جمع آوری کمک های مردمی در میادین اصلی شهرها و بخش ها و در روز جمعه هشتم مهرماه در مصلاهای برگزاری نماز جمعه در استان و جمع آوری کمک های نمازگزاران ایمانی برگزار می شود.

تعداد 200 هزار پاکت جمع آوری کمک بین دانش آموزان توزیع می شود

چهره قانی گفت: تعداد 200 هزار پاکت جمع آوری کمک برای دانش آموزان در سراسر استان همدان آماده شده است.

وی گفت: پاکت ها با هماهنگی با ادارات آموزش و پرورش و مدیران مدارس در سطح مدارس و در بین دانش آموزان توزیع خواهد شد.

چهره قانی افزود: دو میلیارد و 322 میلیون ریال در جشن عاطفه های سال گذشته جمع آوری شد که با هماهنگی آموزش و پرورش در بین دانش آموزان زیر پوشش توزیع شده است.

وی پیش بینی کرد کمک های مردمی در جشن عاطفه های امسال نسبت به سال قبل 30 درصد افزایش داشته باشد.

وی از نواخته شدن زنگ عاطفه ها در روز چهارشنبه شش مهرماه در همه مدارس استان همدان خبر داد.