زاپاترو پارلمان اسپانیا را منحل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد، "خوزه لوئیز رودریگز زاپاترو" نخست وزیر اسپانیا با انحلال پارلمان به یکی از دوره های بحرانی فعالیت آن پایان داد.

وی امروز دوشنبه با اعلام این مطلب از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در روز بیستم نوامبر (29 آبان) خبر داد. این در حالی است که کارشناسان پایان این دوره قانونگذاری اسپانیا را به معنای پایان دوران زاپاترو می دانند.

این سیاستمدار سوسیالیست پیش از انتخابات محلی اسپانیا در ماه می اعلام کرد قصد ندارد در انتخابات پارلمانی این دوره شرکت کند با این حال رای آوردن "آلفردو پرز روبالکابا" نامزد اصلی سوسیالیستها در رقابتهای انتخاباتی آینده نیز نمی تواند از شکست احتمالی آنها جلوگیری کند.

علت اقبال اندک مردم اسپانیا به حزب حاکم وضعیت بحرانی اقتصاد و رکورد بی سابقه بی کاری در این کشور است. در دوره نخست وزیری زاپاترو میزان بیکاری در اسپانیا به بیش از 21 درصد رسیده که این امر موجب اعتراضات گسترده و ناآرامی های اجتماعی شده است.

با توجه به این مسئله، پیروزی جناح اپوزیسیون در انتخابات نوامبر تقریبا قطعی است و گمانه زنی ها تنها در مورد کسب اکثریت کرسی های پارلمان توسط آنان انجام می گیرد.

از سوی دیگر انتظار می رود حزب راستگرای محافظه کار "مردم" به رهبری "ماریانو راجوی" در این انتخابات نتواند بیشترین آرا را از آن خود کرده و مجبور شود برای تشکیل دولت آینده به ائتلاف با دیگر احزاب روی آورد.