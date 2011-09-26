15 هزار دانش آموز و دانشجوی مازنی تحت پوشش کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم باغبانی عصر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) نوشهر با اشاره به عملکرد کمیته امداد امام در مازندران گفت: بیش از 12 هزار دانش آموز و سه هزار و 500 دانشجو و طلبه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند.

وی افزود: تاکنون پنج هزار مددجو با حمایت های کمیته امداد فارغ التحصیل شدند.

باغبانی از تلاش کمیته امداد در بخش خودکفایی اقتصادی خانواده های تحت پوشش این نهاد خبر داد و تصریح کرد: امیدواریم در سالجاری جشن خودکفایی سه هزار خانوار تحت حمایت را با حضور سرپرست محترم کمیته امداد امام(ره) کشور برگزار کنیم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران، ازدواج مددجویان را از دغدغه کمیته امداد یاد کرد و عنوان داشت: از سال 75 به صورت اساسی کمیته امداد در بحث ازدواج مددجویان اقدامات زیربنایی داشته و علاوه بر اعطای یک میلیون تومان جهیزه به مزدوجین تحت حمایت، آموزش 40 تا 60 ساعته قبل از ازدواج یرای این مددجویان برگزار کرده است.

وی اضافه کرد: در بخش سرپرستان زن خانوار با تشکیل کلاسهای آموزشی در طول سال سعی شده است تا تسهیلات مناسبی در اختیار این سرپرستان قرار گیرد.

در این مراسم رفیع خانکشی به عنوان رئیس جدید اداره کمیته امداد امام خمینی(ره) نوشهر منصوب و از زحمات غلامرضا علیپور تجلیل شد.

در شهرستان نوشهر، هفت هزار مددجو تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.