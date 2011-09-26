برخورد جدی و صادقانه با اختلاس کنندگان صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم تجلیل از ایثارگران دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه در جمع خبرنگاران بر برخورد جدی و صادقانه با اختلاس کنندگان تأکید کرد و گفت: انتخابات موضوعی فراتر از اختلاس است و دنیا میخواهد یکبار دیگر دموکراسی و مردمسالاری را در ایران تست کند لذا همه باید در انتخابات حضور یابند.
وی بیان کرد: در صورتی که با اختلاس کنندگان برخورد جدی صورت گیرد مردم مخلصانه و صادقانه در انتخابات حضور مییایند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: انتخابات با سرنوشت ملی گره خورده است و منافع ما را تأمین میکند.
رضایی در پایان اظهار داشت: همه گروهها باید در انتخابات حضور داشته باشند و کسانی که حضور نیابند نام بدی از خود در تاریخ خواهند گذاشت.
قم - خبرگزاری مهر: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار برخورد جدی و صادقانه با عوامل اختلاس اخیر در کشور شد.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم تجلیل از ایثارگران دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه در جمع خبرنگاران بر برخورد جدی و صادقانه با اختلاس کنندگان تأکید کرد و گفت: انتخابات موضوعی فراتر از اختلاس است و دنیا میخواهد یکبار دیگر دموکراسی و مردمسالاری را در ایران تست کند لذا همه باید در انتخابات حضور یابند.
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