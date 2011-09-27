کاظم غیاثیان سرمربی ابومسلم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غیاثیان که از بازیکنان معروف دهه 60 استان و از پیشکسوتان بدون حاشیه فوتبال خراسان رضوی است، در زمان حضور در ابومسلم توانمندی های خود را نشان داده بود.

وی با اشاره به وضعیت ابومسلم، این تیم را مستعد حضور به لیگ برتر دانست، اما در عین حال تصریح کرد: برای شناخت بهتر از ترکیب تیم محبوب مشهدی نیاز به زمان بیشتری دارم.

گفتنی است، ابومسلم به عنوان هویت فوتبال خراسان رضوی با حدود 40 سال قدمت در سالهای اخیر با فراز و نشیب های زیادی مواجه بوده، که این مسئله بر روی علاقمندان تیم اثر داشته است.

ابومسلم که در سالهای ظهورش در دهه 50، به عنوان یکی از محبوبترین تیم های شهرستانی نامداران فوتبال ایران، بلند آوازه شده بود، به دلیل تحولات مدیریتی و عدم ثبات مالی، دچار نوسان جدی شده است.

طرفداران فراوان این تیم انتظار دارند با کمک مدیران استان، ابومسلم بار دیگر به لیگ برگردد و خاطره های شیرین گذشته را زنده کند.