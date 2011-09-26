30 میلیون ریال برای ساخت امامزاده عسگر(ع) بهار جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی با اشاره به اجرای طرح مودت در اوقاف اظهار کرد: این طرح در راستای بازسازی و اجرای طرح‌های عمرانی در بقاع متبرکه استان همدان انجام می‌شود.

وی با اشاره به طرح بازسازی امامزاده عسگر(ع) روستای چوتاش شهرستان بهار، عنوان کرد: در راستای اجرای طرح مودت بقاع متبرکه، کانال‌کشی آب این امامزاده انجام شده اما در تأمین برق آن مشکل وجود دارد.

سرپرست اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان بهار با اشاره به سخن مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی، گفت: با توجه به اینکه در ایام سال برنامه‌های مختلف فرهنگی از جمله طرح نشاط معنوی، غنی‌سازی اوقات فراغت و برنامه یاس نبوی در امامزاده‌ها اجرا می‌شود، برنامه‌های عمرانی بقاع متبرکه را باید اجرایی کرد.

وی با بیان اینکه فضای انجام برنامه‌ها و مباحث فرهنگی در بقاع و اماکن متبرکه باید فراهم باشد، اظهار داشت: در حال حاضر زمینه‌سازی اجرای فعالیت‌های عمرانی برای امامزادگان و بقاع متبرکه در حال انجام است.

حسینی با بیان اینکه از سال 88 هیئت امنای امامزاده عسگر(ع) چوتاش شهرستان بهار تشکیل کارهای عمرانی در حد وسع اعتبارات و نذورات امامزاده انجام شده، عنوان کرد: زیرسازی راه این امامزاده به طول یک کیلومتر با مخروط ‌ریزی سه هزار تن و نیز ساخت سرویس‌های بهداشتی با اعتبار دو و نیم میلیون تومان انجام شده است.

سرپرست اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان بهار با اشاره به انجام دورسازی و کف سازی انبار امامزاده عسگر(ع)، عنوان کرد: درختکاری اطراف بقعه انجام شده است.

حسینی عنوان کرد: اگر توسط اداره کل اوقاف و امورخیریه کمک و مساعدت ویژه‌ای به امامزاده عسگر(ع) انجام شود مردم نیز با رغبت و دلگرمی بیشتری برای زیارت به آن مراجعه می‌کنند.