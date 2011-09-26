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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۱۲

حسینی:

30 میلیون ریال برای ساخت امامزاده عسگر(ع) بهار جمع آوری شد

30 میلیون ریال برای ساخت امامزاده عسگر(ع) بهار جمع آوری شد

همدان - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهار از جمع‌آوری 30 میلیون ریال کمک مردمی برای ساخت امامزاده عسگر(ع) در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی با اشاره به اجرای طرح مودت در اوقاف اظهار کرد: این طرح در راستای بازسازی و اجرای طرح‌های عمرانی در بقاع متبرکه استان همدان انجام می‌شود.

وی با اشاره به طرح بازسازی امامزاده عسگر(ع) روستای چوتاش شهرستان بهار، عنوان کرد: در راستای اجرای طرح مودت بقاع متبرکه، کانال‌کشی آب این امامزاده انجام شده اما در تأمین برق آن مشکل وجود دارد.

سرپرست اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان بهار با اشاره به سخن مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی، گفت: با توجه به اینکه در ایام سال برنامه‌های مختلف فرهنگی از جمله طرح نشاط معنوی، غنی‌سازی اوقات فراغت و برنامه یاس نبوی در امامزاده‌ها اجرا می‌شود، برنامه‌های عمرانی بقاع متبرکه را باید اجرایی کرد.

وی با بیان اینکه فضای انجام برنامه‌ها و مباحث فرهنگی در بقاع و اماکن متبرکه باید فراهم باشد، اظهار داشت: در حال حاضر زمینه‌سازی اجرای فعالیت‌های عمرانی برای امامزادگان و بقاع متبرکه در حال انجام است.

حسینی با بیان اینکه از سال 88 هیئت امنای امامزاده عسگر(ع) چوتاش شهرستان بهار تشکیل کارهای عمرانی در حد وسع اعتبارات و نذورات امامزاده انجام شده، عنوان کرد: زیرسازی راه این امامزاده به طول یک کیلومتر با مخروط ‌ریزی سه هزار تن و نیز ساخت سرویس‌های بهداشتی با اعتبار دو و نیم میلیون تومان انجام شده است.

سرپرست اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان بهار با اشاره به انجام دورسازی و کف سازی انبار امامزاده عسگر(ع)، عنوان کرد: درختکاری اطراف بقعه انجام شده است.

حسینی عنوان کرد: اگر توسط اداره کل اوقاف و امورخیریه کمک و مساعدت ویژه‌ای به امامزاده عسگر(ع) انجام شود مردم نیز با رغبت و دلگرمی بیشتری برای زیارت به آن مراجعه می‌کنند.

کد مطلب 1417340

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