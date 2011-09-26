جشنواره ادبیات نمایش رضوی در قزوین با استقبال هنرمندان روبرو شد

به گزارش خبرنگار مهر محمد حسین شفیعی ها عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: امسال نهمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری رضوی در کشور در حال برگزاری است که بخش ادبیات نمایشی آن در استان قزوین برگزار شده است.

وی افزود: با اطلاع رسانی مناسب 235 هنرمند از سراسر کشور با ارائه 293 اثر هنری به دبیرخانه جشنواره در این رقابت هنری شرکت کردند که در سه بخش فیلم نامه نویسی، نمایشنامه و نمایش عروسکی کودک و نوجوان به رقابت پرداخته اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین یادآورشد: در جشنواره امسال 158 فیلم نامه دریافت شد که 37 فیلم نامه بلند و 121 فیلم نامه کوتاه در قالب 135 نمایشنامه به دبیرخانه رسید که 78 اثر صحنه ای و 65 اثر نیز در قالب نمایشنامه نویسی کودک و نوجوان بود.

این مسئول فرهنگی بیان کرد: در طول پنج دوره گذشته 263 هنرمند شناسایی شد که امسال خوشبختانه در پایان ششمین دوره ادبیات نمایشی 500 نفر از هنرمندان فعال این حوزه شناسایی شده اند.

افزایش 74 درصدی شرکت کنندگان

وی از افزایش شرکت هنرمندان در جشنواره رضوی خبرداد و اظهارداشت: امسال شاهد افزایش 74 درصدی شرکت کنندگان هستیم که افزوده شدن نمایشنامه نویسی عروسکی کودک و نوجوان و اطلاع رسانی در سطح کشوری از ویژگی های دیگر این دوره است.

شفیعی ها با اشاره به امضای تفاهم نامه معاونت سینمایی وزارت ارشاد با معاونت فرهنگی هنری گفت: با این کار زمینه جمع آوری آثار منتخب جشنواره به صورت کتاب فراهم شده است و با کمک وزارتخانه تبدیل این آثار به فیلم و فیلم نامه ممکن می شود.

وی یادآورشد: آثار رسیده به دبیرخانه توسط داوران برجسته کشور مورد قضاوت قرار گرفته است که در بخش فیلم نامه هادی کریمی، شاهین سلطانی و مریم پوریامین داوری را برعهده داشتند.

این مسئول گفت: در قسمت نمایشنامه هم یوسف فخرایی، محمد امیر یاراحمدی و رحمت الله امینی از چهره های برجسته هنری کشور داوری آثار را بر عهده گرفتند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین همچنین از برگزاری کارگاه آموزشی ادبیات نمایشی رضوی برای برگزیدگان این دوره هم خبر داد و عنوان کرد: با برگزاری این کارگاه از علاقمندانی که در عرصه ادبیات نمایش رضوی فعالیت می کنند حمایت شده و زمینه تقویت بنیه علمی و معنوی آنها فراهم خواهد شد.

وی اظهارداشت: مراسم اختتامیه جشنواره و معرفی نفرات و آثار برتر روز پنجشنبه هفتم مهر ماه همزمان با هفته کرامت در باغ مشاهیر قزوین برگزار خواهد شد.

شفیعی در ادامه گفت: امسال مقرر شده است نیم درصد از اعتبارات دستگاههای اجرایی به فعالیت های قرآنی اختصاص یابد که با محور توسعه امور قرآنی در روستاها هزینه خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد با اختصاص این اعتبار فعالیتهای قرآنی در مناطق محروم استان از رونق بیشتری برخوردار شود.