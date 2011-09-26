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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۴

جشنواره ورزشی مددجویان در زندان زابل برگزار شد

جشنواره ورزشی مددجویان در زندان زابل برگزار شد

زابل - خبرگزاری مهر: با حضور دادستان و جمعی از قضات شهرستان زابل جشنواره فرهنگی و ورزشی ویژه مددجویان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهویدی رئیس اداره زندان زابل ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه این جشنواره اظهار داشت: بمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و بزرگداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال جنگ تحمیلی، جشنواره فرهنگی و ورزشی مددجویان در رشته های کبدی، دومیدانی و ورزش های بومی و محلی در این اداره برگزار شد.

حجت الاسلام حمیدرضا بندانی دادستان زابل نیز در این مراسم با بیان این نکته که ورزش تضمین کننده سلامت روح و جسم است گفت: امیدواریم مددجویان بتوانند از اوقات  فراغت خویش به نحو احسن استفاده کنند و در برنامه های ورزشی شرکت نمایند.

در پایان این مسابقات به نفرات برتر جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.

در حاشیه این مراسم جلسه شورای طبقه بندی اداره زندان زابل با حضور دادستان این شهرستان برگزار شد و با درخواست مرخصی و رای باز و آزادی مشروط و... 81 نفر از مددجویان موافقت شد.

کد مطلب 1417346

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