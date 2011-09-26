احمدی نژاد به تهران بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر محمود احمدی نژاد و هیئت بلند پایه همراه وی لحظاتی پیش و پس از یک سفر 8 روزه به نیویورک ، موریتانی و سودان به تهران بازگشتند.

بنابراین گزارش هیئت ایرانی در ابتدای این سفر توقفی را در کشور موریتانی داشته و در هنگام سوخت گیری مورد استقبال مسئولان عالی رتبه کشور موریتانی قرار گرفته بودند.

وی در ادامه این سفر عازم نیویورک شد و درشصت و ششمین اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل شرکت و در آن اجلاس سخنرانی مبسوطی را درباره مسائل مبتلا به جهان و راه کارهای ایرانی برای این مشکلات ایراد کرد.

احمدی نژاد در خلال این سفر با مدیران و سردبیران آسوشیتدپرس ، رسانه‌ها و مطبوعات بین‌المللی مستقر در سازمان ملل ، شبکه ABC آمریکا ،شبکه پی.بی.اس آمریکا ، شبکه تلویزیونی راشا تودی و الجزیره به گفتگو نشست.

رییس جمهور همچنین در نیویورک با جمعی از نخبگان آمریکا ، فعالان و رهبران گروه‌های ضد جنگ درآمریکا ، مدیران رسانه های آمریکایی و ایرانیان مقیم آمریکا دیدار و گفتگو کرد.

احمدی نژاد در این سفر با روسای جمهورعراق ، سریلانکا، کومور، لبنان ، بولیوی ، نخست وزیران سنت وینسنت و گرنادنیس ، سوازیلند ، هند ، ترکیه و دبیر کل سازمان ملل متحد نیز دیدار و رایزنی کرد.

وی سپس نیویورک را به مقصد سودان ترک کرد ولی در میانه راه یک روز نیز در موریتانی توقف داشت و با رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد .در پایان این دیدار نیز بیانیه ای مشترک از سوی دو کشور درباره مسائل دو جانبه منطقه ای و بین المللی صادر شد.

احمدی نژاد پس از موریتانی به سودان رفت و طی سفری یک روزه با رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد و سپس در میان جمعی از مردم این کشور سخنرانی کرد.

در سفر به سودان نیز بیانیه ای مشترک از سوی هیئت ایرانی و مسئولان عالی رتبه سودانی درباره مسائل دو جانبه ، منطقه ای و بین المللی صادر شد و در نهایت محمود احمدی نژاد و هیئت همراه با بدرقه رسمی البشیر عازم تهران شدند.

گفتنی است در این سفر برنامه عزیمت به ونزوئلا نیز وجود داشت که به خاطر کسالت هوگو چاوز رئیس جمهور این کشور سفر مذکور انجام نشد.