فرهنگ سازی امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حبیب لکزایی عصر دوشنبه در بازدید از دفاتر و تجهیزات ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر شهرستان های ایرانشهر و خاش که با حضور مسئولان این ستاد انجام شد، اظهار داشت: در حال حاضر اولویت ستادهای امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه، اجرای تذکر لسانی است و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری، تذکر لسانی وظیفه همگانی است و مختص یک نفر یا یک گروه نمی شود.

وی ضمن تاکید بر اجرای تذکر لسانی و فرهنگ سازی فریضه امر به معروف و نهی از منکر در سطح شهرستان، گفت: امر به معروف و نهی از منکر دو فریضه الهی است که در قرآن، آیات، روایات و احادیث ائمه معصومین (ع) تاکید زیادی بر اجرای آن شده است.

وی ضمن تقدیر و تشکر از فرمانداران شهرستان های ایرانشهر و خاش جهت تامین مایحتاج دفاتر ستاد احیاء و راه اندازی این دفاتر، براجرایی شدن فعالیت ها در راستای فرهنگ سازی امر به معروف و نهی از منکر در سطح این شهرستان ها تاکید کرد.