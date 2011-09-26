عبداﷲ جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: بحث بیمه زنان سرپرست خانوار از مدت ها قبل در دستور کار نظام قرار داشت که خوشبختانه این طرح در راستای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها عملی شده است.



وی از اجرای این طرح به عنوان پشتوانه‌ای مناسب برای زنان سرپرست خانوار یاد کرد و اظهار داشت: این طرح تضمین کننده منابع مالی و هزینه‌های درمانی برای این قشر و فرزندان آنها است.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) قم ادامه داد: در این طرح تعداد 2 هزار و 855 زن سرپرست خانوار به همراه فرزندانشان از مزایای بیمه استفاده می کنند که جمعیت آنها در مجموع به 9 هزار نفر می رسد.



جلالی با بیان اینکه اجرای این طرح از اهداف دیرینه نظام بوده است افزود: بیمه شدگان می‌توانند از خدمات درمانی، فوت و از کار افتادگی مطابق با مقررات تأمین اجتماعی استفاده کنند.



وی در ادامه گفت: واریز حق بیمه هر سه ماه یکبار انجام می‌شود و اعتبار پیش بینی شده برای این موضوع 33 میلیارد و 760 میلیون ریال است.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) قم اضافه کرد: از این رقم 12 میلیارد و 500 میلیون ریال توسط کمیته امداد و 21 میلیارد و 250 میلیون ریال توسط سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها پرداخت می‌شود.