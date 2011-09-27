انقلابیون لیبی و چالش بزرگی به نام توافق

انقلابیون لیبی پس از تصرف طرابلس و دژ باب العزیزیه تلاش می کنند که آخرین سنگرهای معمر قذافی در سرت، سبها و بنی ولید را فتح کنند.نبرد در این جبهه ها مشکلات خاص خود را دارد که وجود تک تیراندازان ورزیده قذافی از مهمترین مشکلات پیش روی انقلابیون است.

مشکل دیگری که انقلابیون هنوز نتوانسته اند آن را حل کنند دستگیری قذافی و فرزندان وی است که هر از گاهی اخباری درباره حضور آنها در برخی مناطق لیبی مطرح می شود اما صحت آنها مورد تایید قرار نمی گیرد.



ایجاد امنیت در مناطق تحت کنترل انقلابیون نیز معضلی است که با وجود وعده های مقامات شورای انتقالی هنوز چاره ای برای آن اندیشیده نشده است.

اما از این مشکلات که بگذریم مقامات جدید لیبی با چالش بزرگی به نام اختلافات درونی روبرو هستند که خود به مراتب خطرناکتر از رژیم قذافی است.



انقلابیون و شورای ملی انتقالی از گروههای مختلف لیبی تشکیل شده اند که هر یک تفکر خاص خود را دارند زیرا برخی سالها در کشورهای غربی بوده اند و تفکر غربی دارند "محمود جبریل" و برخی یارانش از جمله این افراد هستند.

برخی دیگر مانند "علی الصلابی" از رهبران افراطی گرا است که وابستگی شدیدی به قطر دارد و مواضع ضد جبریل دارد.

جدای از تشتت افکار حاکمان جدید لیبی بروز پاره از مشکلات درونی از جمله موضوع "عبدالفتاح یونس" نظامی ارشد انقلابیون که به طرز مشکوکی در اویل انقلاب کشته شد همانند آتش زیر خاکستر است. چندی پیش طرفداران عبدالفتاح یونس به شورای ملی انتقالی درباره تعلل در معرفی عاملان ترور آن هشدار داده بودند.

"رامی العبیدی" از دوستان "عبدالفتاح یونس" نظامی ارشد لیبی گفت: سرلشکر یونس مردی بود که دارای کاریزمای نایابی بود که نقش گسترده ای در تحولات نظامی جبهه های جنگ داشت.

شبه نظامیان شرق لیبی نمی خواستند که وی به قهرمان ملی تبدیل شود زیرا وی از احترام خاصی میان انقلابیون در الزنتان، نالوت، مصراته و امکان دیگر برخوردار بود.

وی افزود: انقلاب لیبی هم اکنون از مسیر خود منحرف شده زیرا تفکرات باطلی بر آن سایه افکنده است و هم اکنون انقلاب به پاکسازی نیاز دارد زیرا این انقلاب آنچه ما انتظارش را داشتیم نیست و این آینده ای نیست که ما برای لیبی می خواستیم.

موضوع دیگری که شورای ملی موقت همچنان با آن دست و پنجه نرم می کند تشکیل دولت موقت است که تاکنون توافقی درباره آن صورت نگرفته است.

"مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای ملی انتقالی لیبی اخیرا با اعتراف به برخی اختلافات درونی در زمینه تشکیل دولت موقت گفت : دولت ظرف روزهای آینده تشکیل خواهد شد و معیار انتخاب اعضای دولت موقت پستهای وزارتی هستند و سهمی که گروهها در جنگ داشته اند، وابستگی قبیله ای و منطقه ای بی تاثیر است.



یکی دیگر از اعضای شورای انتقالی لیبی هم با اعتراف به وجود مشکلات بی شمار در زمینه تشکیل دولت موقت افزود: درباره تعداد وزیران و اشخاصی که پستهای مهم را در اختیار دارند مشکل وجود دارد.معضل دیگر شرکت اعضای شورای انتقالی در دولت موقت است زیرا بر طبق قانون این افراد نمی توانند پستهای اجرایی داشته باشند.



"محمد وردکو" وابسته به منطقه "التبو" با اشاره به تلاشهای برای تشکیل دولت موقت گفت: کابینه پیشنهادی "محمود جبریل" که شامل 34 اسم است منطقی و پذیرفتنی نیست زیرا منطقه التبو هیچ نماینده ای در این کابینه ندارد.



"مصطفی الهونی" عضو شورای انتقالی که نماینده منطقه "الجفره" در جنوب لیبی است چندی پیش در بنغازی گفت: توازن باید برقرار شود و سیستم سهم خواهی در نظر گرفته نشود.



وی افزود: مناطق جنوب لیبی به مدت چهل سال نادیده انگاشته شده اند و وقت آن فرا رسیده است که مناطق جنوب جایگاه خود را پیدا کنند و در شورای ملی انتقالی و دفتر اجرایی آن نقش قوی ایفا کنند.



یکی از دیگر از فعالان سیاسی لیبی گفت: معمر قذافی به ما جنگ بر سر قدرت را آموخت زیرا وی از آن برای تثبیت پایه های رژیم خود استفاده می کرد.

وی افزود: بیشتر کسانی که در شورای انتقالی هستند به گونه ای با رژیم سابق ارتباط داشته اند.جنگ کنونی قدرت در لیبی به خاطر سلطه بر ثروت فراوان لیبی یعنی نفت است که هر کس که قدرت را در دست بگیرد به آن می رسد.



یکی از فعالان سیاسی نیز بیان کرد: درباره "مصطفی عبدالجلیل" اجماع کلی وجود دارد و "محمود جبریل" نیز لیاقت قوی دارد و شخصیت معروفی در لیبی است و از پایگاه مردمی برخوردار است و به قبیله ورفله از قبایل بزرگ لیبی منسوب است اما عملکرد وی سبب نگرانی شده زیرا تلاشهای پشت پرده ای برای سلطه بر دستگاههای دولتی آغاز کرده است.