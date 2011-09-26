طلاب با تهذیب نفس خود را به اوج قله علم و عرفان برسانند

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله دهمرده به مناسبت آغاز سال تحصیلی در حوزه علمیه کمالیه خرم آباد اظهار داشت: حوزه های علمیه همواره پاسدار حریم مکتب بوده و هستند.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی که ایران اسلامی نقطه امید عالم و عالمیان است و جمهوری اسلامی تبدیل به الگوی تمام آزادی خواهان جهان شده است حوزه های علمیه پشتوانه علمی و عملی این نظام مقدس هستند.

استاندار لرستان یادآور شد: طلاب جدید الورود باید قدر این نعمت الهی و لباس مقدس که لباس پیامبر و پیامبری است را بدانند و با زهد و تقوای الهی پاسدار حریم مکتبی باشند که حسین بن علی(ع) با شهادت خویش و فرزندان و یارانش اسلام این مکتب که همانا اسلام ناب محمدی است را احیا کرد.

دهمرده خطاب به طلاب حوزه های علمیه افزود: امکاناتی که امروز در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبری مقام عظمای ولایت در امر آموزش و تعلیم و تربیت ایجاد شده فرصت گرانبهایی در اختیار شما قرار داده است تا از آن استفاده کنید و با بالا بردن ظرفیت و توان خود تلاش کنید که نه تنها مسائل جامعه اسلامی بلکه مشکلات جامعه بشری را با تکیه بر قرآن، سنت و عترت حل کنید.

وی افزود: حوزه های علمیه مسئولیتی بس خطیر در فراهم کردن مقدمات ظهور حضرت ولیعصر(عج) و تحقق جهانشمولی اسلام ناب محمدی بر عهده دارند.

استاندار لرستان در پایان ضمن آرزوی توفیق برای طلاب جدید الورود افزود: تبعیت از ولایت فقیه و مقام عظمای ولایت یکی از مهمترین و اساسی ترین اقدامات در فراهم کردن مقدمات ظهور است.