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۴ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۴۰

عملیات اجرایی ساخت سد باغان تا پایان امسال آغاز می شود

عملیات اجرایی ساخت سد باغان تا پایان امسال آغاز می شود

جم - خبرگزاری مهر: فرماندار جم از آغاز عملیات اجرایی ساخت سد باغان تا پایان امسال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل عبدالهی بعد از ظهر دوشنبه در جریان بازدید از محل ساخت این سد، اظهارداشت: مراحل مطالعاتی ساخت سد باغان به پایان رسیده، تملک اراضی سد انجام شده و جاده دسترسی آن هم در دست ساخت است.

وی افزود: ساخت این سد از مصوبات مهم سفر دوم هیئت دولت است که با ساخت آن مشکل آب آشامیدنی مردم و بخش کشاورزی و صنعت برطرف می شود.

فرماندار جم خاطرنشان کرد: این سد تنها سد آب شیرین قابل آشامیدن استان است که با ساخت آن ضمن تأمین آب آشامیدنی مردم جنوب استان، آبهای جاری رودخانه های دشت پلنگ و باغان کنترل و اراضی دیم این حوزه به آبی تبدیل می شود.

کد مطلب 1417364

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