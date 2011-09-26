عملیات اجرایی ساخت سد باغان تا پایان امسال آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل عبدالهی بعد از ظهر دوشنبه در جریان بازدید از محل ساخت این سد، اظهارداشت: مراحل مطالعاتی ساخت سد باغان به پایان رسیده، تملک اراضی سد انجام شده و جاده دسترسی آن هم در دست ساخت است .

وی افزود: ساخت این سد از مصوبات مهم سفر دوم هیئت دولت است که با ساخت آن مشکل آب آشامیدنی مردم و بخش کشاورزی و صنعت برطرف می شود .