عملیات اجرایی ساخت سد باغان تا پایان امسال آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل عبدالهی بعد از ظهر دوشنبه در جریان بازدید از محل ساخت این سد، اظهارداشت: مراحل مطالعاتی ساخت سد باغان به پایان رسیده، تملک اراضی سد انجام شده و جاده دسترسی آن هم در دست ساخت است.
وی افزود: ساخت این سد از مصوبات مهم سفر دوم هیئت دولت است که با ساخت آن مشکل آب آشامیدنی مردم و بخش کشاورزی و صنعت برطرف می شود.
فرماندار جم خاطرنشان کرد: این سد تنها سد آب شیرین قابل آشامیدن استان است که با ساخت آن ضمن تأمین آب آشامیدنی مردم جنوب استان، آبهای جاری رودخانه های دشت پلنگ و باغان کنترل و اراضی دیم این حوزه به آبی تبدیل می شود.
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