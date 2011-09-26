80 مبلغ به سراسر استان بوشهر اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نورالله موسوی نیا بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تعدادی از این مبلغان از استان قم به این استان اعزام شدند و 60 نفر از این مبلغان نیز بومی و مابقی روحانیان مستقر و طرح هجرت استان بودند .

وی افزود: در این ایام همچنین 7 نفر از مبلغان ویژه از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی استان دعوت شده که به نقاط مختلف از جمله کنگان، دیلم، جزیره خارگ، بوشهر، جم و اهرم اعزام شدند.

وی به توزیع اقلام فرهنگی ویژه شهادت امام جعفر صادق(ع) در بین یک هزار هیئت مذهبی استان بوشهر اشاره کرد و گفت: این اداره کل به مناسبت ایام صادقیه، اقلام فرهنگی شامل، پنج هزار جلد کتاب، پنج هزار کتیبه، پنج هزار سی دی و پنج هزار پوستر توزیع کرد .

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: هدف از توزیع این اقدام، بالا بردن سطح فکری، مذهبی و دینی مردم و همچنین آشنایی هر چه بیشتر مردم بویژه قشر جوان با شخصیت و سرگذشت زندگانی امام جعفر صادق (ع) بوده است.