نبود کشتارگاه صنعتی در نیشابور یک ضعف جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسداللهی صبح دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس شبکه دامپزشکی نیشابور در تالار شهید عابد فرمانداری این شهر، اظهار کرد: صیانت از دام به عنوان سرمایه مردم و صیانت از فرآورده‌های خام دامی در حوزه سلامت مردم وظیفه مهم شبکه دامپزشکی است.

وی اظهار داشت: نیشابور مقام اول تولید شیر و گوشت قرمز استان را داراست.

وی با بیان اینکه هنوز نتوانسته‌ایم از تمام این قابلیت‌ها استفاده کنیم بر برنامه‌ ریزی مسئولان در افزایش بهره‌ وری از منابع طبیعی تأکید کرد.

همچنین مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: بیش از20 درصد از پرسنل دامپزشکی استان در هنگام انجام وظیفه برای بهداشت دام به بیماری بروسلوز مبتلا شدند.

مجید ازغدی افزود: اگر خدمات روزافزون شبکه دامپزشکی استان به حوزه امور دام انجام نشود خسارت جدی به حوزه اقتصاد بهداشت خراسان رضوی وارد می‌شود.

معاون سازمان استان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور نیز گفت: این شهرستان با 73 هزار رأس دام سنگین و تولید سالیانه بیش از هشت هزار تن گوشت قرمز، مقام اول خراسان رضوی را به خود اختصاص داده است.

غلامرضا نبوی ‌نامقی افزود: نیشابور با تولید روزانه 500 تن شیر رتبه اول استان را داراست.

در این جلسه رئیس سابق دامپزشکی نیشابور، گفت: این شبکه بر تولید سالیانه پنج میلیون کیلو گوشت سفید و دو میلیون و 300 هزار کیلو گوشت قرمز این شهرستان، نظارت فنی اعمال می‌کند.

در این جلسه دکتر علی سلیمانی رئیس سابق شبکه دامپزشکی تربت‌حیدریه به عنوان رئیس شبکه دامپزشکی نیشابور معرفی شد.