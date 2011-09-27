نمایشگاه نقاشی "نگاهی نو" در نیشابور بر پا شد

حمید رضا آتشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه نقاشی "نگاهی نو" آثار هنرمند حسین فخریان است که شامل25 اثر رنگ روغن، آکرلیک، آبرنگ بر روی فابریانا و ماکت، گواش، سیاه قلم با موضوع مذهبی، مینیاتور و آزاد است.

وی بیان کرد: این اولین نمایشگاه انفرادی هنرمند نیشابوری است که با سبک های رئالیسم، اکسپرسیونیسم و سورئالیسم و زحمات طاقت فرسای چندین ماهه آثار خود را ارائه کرده است.

وی افزود: این نمایشگاه با هدف ترویج هنر نقاشی در بین جامعه هنری و ارایه برخی رویدادهای تاریخی و مذهبی و تفکرات نقاش با نگاهی متفاوت و جدید به نمایش در آمده ودر بعضی از آثار تلفیقی از چند تکنیک به چشم می خورد.

وی تصریح کرد: نمایشگاه نقاشی "نگاهی نو" از سوم تا هفتم مهرماه جاری همه روزه از ساعت 9 الی 12 صبح و پنجم الی هشتم بعد از ظهر در نگارخانه کمال الملک نیشابور بر پا است.