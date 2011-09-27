هیئتهای مذهبی وارد عرصه فعالیتهای نرم افزاری شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حامد فکوری شامگاه دوشنبه در نشست طرح برنامه با مسئولان کمیسیونهای شورای استان اظهارداشت: دشمنان با جنگ نرم اعتقادات دینی و ولایتمداری مردم را هدف گرفته اند .

وی افزود: دشمن با تمام قوا به جنگ فرهنگی با اسلام برخاسته و می خواهد روحیه ولایتمداری، هویت دینی و معارف اسلامی را از مردم بگیرد .

فکوری افزود: امروز در فضایی قرار گرفته ایم که باید هوشیاری خود را حفظ کنیم و با عقلانیت و خردورزی به مقابله با دشمن برخیزیم .

رئیس شورای هیئتهای مذهبی شهرستان بوشهر اظهار داشت: یکی از راه های موثر مقابله با توطئه های دشمنان، استقرار مبلغان در مناطق مختلف است زیرا مبلغ دینی نمادی از دین گرایی و اسلام خواهی است .