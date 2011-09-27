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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۲

فکوری:

هیئتهای مذهبی وارد عرصه فعالیتهای نرم افزاری شوند

هیئتهای مذهبی وارد عرصه فعالیتهای نرم افزاری شوند

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس شورای هیئتهای مذهبی شهرستان بوشهر گفت: با توجه به هجوم دشمن در عرصه نرم افزاری و ایجاد تهاجم فرهنگی نرم افزاری بر علیه کشورمان، حضور هیئتهای مذهبی در این عرصه و مقابله با آنان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد فکوری شامگاه دوشنبه در نشست طرح برنامه با مسئولان کمیسیونهای شورای استان اظهارداشت: دشمنان با جنگ نرم اعتقادات دینی و ولایتمداری مردم را هدف گرفته اند.

وی افزود: دشمن با تمام قوا به جنگ فرهنگی با اسلام برخاسته و می خواهد روحیه ولایتمداری، هویت دینی و معارف اسلامی را از مردم بگیرد.

فکوری افزود: امروز در فضایی قرار گرفته ایم که باید هوشیاری خود را حفظ کنیم و با عقلانیت و خردورزی به مقابله با دشمن برخیزیم.

رئیس شورای هیئتهای مذهبی شهرستان بوشهر اظهار داشت: یکی از راه های موثر مقابله با توطئه های دشمنان، استقرار مبلغان در مناطق مختلف است زیرا مبلغ دینی نمادی از دین گرایی و اسلام خواهی است.

رئیس شورای هیئات مذهبی بوشهر افزود: هیئات مذهبی و مردم دریادل ما باید در برابر توطئه های خطرناک دشمنان هوشیار باشند.

کد مطلب 1417372

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