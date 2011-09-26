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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۹

احمدی‌نژاد خارطوم را به مقصد تهران ترک کرد

احمدی‌نژاد خارطوم را به مقصد تهران ترک کرد

رئیس جمهوری اسلامی ایران با بدرقه رسمی عمر البشیر همتای سودانی خود پایتخت این کشور را به مقصد تهران ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، در آیین بدرقه رسمی پس از نواخته شدن سرود جمهوری اسلامی ایران و سودان هیئت های عالی‌رتبه دو کشور با یکدیگر خداحافظی کردند.

دیدار و مذاکره با رئیس‌جمهوری سودان، شرکت در مذاکرات مشترک هیات‌های عالی‌رتبه و حضور اجتماع باشکوه و پرشور مردم سودان از برنامه‌های محمود احمدی‌نژاد در سفر به سودان بود.

کد مطلب 1417374

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