به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، در آیین بدرقه رسمی پس از نواخته شدن سرود جمهوری اسلامی ایران و سودان هیئت های عالی‌رتبه دو کشور با یکدیگر خداحافظی کردند.



دیدار و مذاکره با رئیس‌جمهوری سودان، شرکت در مذاکرات مشترک هیات‌های عالی‌رتبه و حضور اجتماع باشکوه و پرشور مردم سودان از برنامه‌های محمود احمدی‌نژاد در سفر به سودان بود.