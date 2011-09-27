رئیس جمهور نظام سلطه را به چالش کشید

هادی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دکتر احمدی نژاد با بیان قاطع دیدگاه های اصولی انقلاب اسلامی پیرامون مسائل جهانی، آمریکا را در موضع انفعال قرار داد.

وی با ستایش شجاعت رئیس جمهور کشور اظهار داشت: ایده های پرجاذبه رئیس جمهوری درباره مدیریت جهانی و لزوم مشارکت کشورها در این عرصه، شورای امنیت سازمان ملل و بویژه قدرت های سلطه جو و امپریالیسم غرب را نگران کرده است.

ابراهیمی، با کلیدی خواندن پرسش های رئیس جمهوری درباره چرایی دخالت آشکار و بی ضابطه آمریکا و ناتو در امور داخلی کشورها، خاطرنشان کرد: این پرسش ها به گونه ای هوشمندانه طراحی و بیان شد که پاسخ ها به آن، جز رسوایی و دریوزگی استکبار و حامیان شان را به اذهان متبادر نمی کند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با بررسی اجمالی ثمرات حضور مداوم رئیس جمهور کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل در هفت سال اخیر، یادآور شد: احمدی نژاد به تنهایی توانست در حد و اندازه چند شبکه رادیویی و تلویزیونی عمل کند و توجه وجدان های آزاده و بیدار جهان را به سوی خود معطوف کند.

ابراهیمی با اشاره به تاثیرگذاری عمیق و وسیع جمهوری اسلامی ایران در مناسبات جهانی، تصریح کرد: استقبال کم نظیر سران کشورهای مختلف از اظهارات روشنگرانه و شجاعانه دکتر احمدی نژاد در سازمان ملل متحد دستاورد بسیار مهمی برای دیپلماسی کشورمان محسوب می شود.

وی، از انقلاب اسلامی ایران به عنوان الگوی تمام عیار ملت های آزادی خواه و تحت ستم در سراسر جهان یاد کرد و افزود: خیزش های عظیم مردمی در منطقه که پایه های نظام های استبدادی را به لرزه افکنده است با الهام از بیداری ملت ایران در سال 57 به پیش می رود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران با تاکید بر عزم و اراده انقلاب اسلامی در پیمایش راه نورانی امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: نظام اسلامی هیچ گاه با نظام سلطه و مظهر استکباری آمریکای جنایتکار سازش نخواهد کرد و از این رو به نبرد دیپلماسی با امپریالیسم غرب ادامه خواهد داد.