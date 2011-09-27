سیاست های نوین برای مبارزه با تب برفکی تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر رسولی بیرامی در بازدید از آزمایشگاه کشوری تخصصی کنترل کیفی مواد غذایی دامپزشکی خراسان رضوی در مشهد اظهار کرد: محوریت این سیاست ها بر واکسیناسیون دام استوار نیست بلکه تمامی عوامل بهداشتی را با واکسیناسیون توام در نظر گرفته است.

وی گفت: حتی در مواردی که پوشش واکسیناسیون بسیار مطلوب بوده ولی رعایت مسایل بهداشتی و قرنطینه ای نشده، بروز کانون بیماری اتفاق افتاده لذا بر این اساس در این دستورالعمل جامع، کلیه موارد پیش بینی شده است.

بیرامی ضمن اشاره به بندهایی از این دستورالعمل، از لزوم کنترل تردد افراد و خودروها به دامداری ها، کنترل کامل خودروهای حمل کود به عنوان مواردی یاد کرد که در طرح سازمان دامپزشکی کشور به آن ها توجه ویژه شده است.

وی خطاب به دامداران از آنها خواست در جهت ایمن سازی هرچه بیشتر جمعیت دامی کشور، دستورالعملی های دامپزشکی را رعایت کنند.

سرپرست دفتر مبارزه، مراقبت و بررسی بیماری های دامی سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به 28 سپتامبر، مصادف با شش مهرماه، روزجهانی هاری، وضعیت بیماری هاری در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه را مطلوب توصیف کرد و تصریح کرد: در حال حاضر سالانه 300 هزار قلاده سگ در کشور علیه هاری واکسینه می شوند.

وی با اشاره به اینکه در زمینه تامین واکسن هاری هیچ مشکلی نداریم افزود: با توجه به آمار حیوان گزیدگی در کشور تلاش بر این است تا اقدامات کنترلی بیشتری در این حوزه نیز به انجام برسد.