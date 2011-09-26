سهم ناچیز کشاورزی در صادرات لرستان/ جای خالی صنایع تبدیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله بیرانوند در این رابطه اظهار داشت: عمده ترین صادرات غیرنفتی استان لرستان مربوط به داروهای انسانی و دامی، مصالح ساختمانی نظیر سیمان و محصولات شرکت فروآلیاژ ازنا است.

وی افزود: با توجه به اینکه صنعت داروسازی استان با نگاه صادرات شکل گرفته امروز 50 درصد صادرات استان در ناحیه گمرک خرم آباد مربوط به داروسازی است.

16 کشور به بازارهای صادراتی لرستان اضافه شد

بیرانوند با ابراز خرسندی از افزایش چندین کشور به بازار هدف صادرات استان گفت: به دلیل بالا رفتن سطح معلومات تجار و بازرگانان واحدهای تولیدی و تعاملات بیرونی هیئت های تجاری امروز شاهد افزایش بیش از 16کشور به کشورهای هدف صادراتی استان هستیم که البته هنوز متناسب با توان استان در حوزه صادرات نیست و نیازمند تلاش بیشتر است.

وی نبود زیرساختهای لازم را یکی از مهمترین موانع توسعه صادرات در استان برشمرد و افزود: علت توسعه صادرات در استانهای برخوردار تمرکز روی زیرساختها بوده است که به عنوان مثال در استانهایی نظیر خوزستان به واسطه وجود پالایشگاه و تولید مشتقات نفتی آمار صادرات افزایش یافته است.

بهره برداری از پتروشیمی درآمد ارزی لرستان را 3 برابر می کند

رئیس سازمان بازرگانی لرستان با اشاره به پروژه پتروشیمی لرستان گفت: طبق پیش بینی بهره برداری از پروژه پتروشیمی لرستان بیش از 300 میلیون دلار درآمد ارزی در پی خواهد داشت که این خود به تنهایی 3 برابر درآمد ارزی کنونی استان است.

وی افزایش کیفیت را از عوامل اساسی توسعه صادرات دانست و گفت: واحدهای تولیدی استان می بایست با نگاه صادرات محور اقدام به تولید کنند و همانطور که استان از نظر کمی در بسیاری محصولات به مرز خودکفایی رسیده است کیفیت محصول نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد.

بیرانوند تولید مبتنی بر علم را از دیگر محورهای توسعه صادرات عنوان کرد و افزود: صادرات پروسه ای است که از تولید آغاز و به مصرف ختم می شود که با توجه به این مسئله با نگاه صادرات محور می توان طی یک برنامه پنج ساله تولید را به سمت و سوی توسعه صادرات هدایت کرد.

ضرورت استفاده از پتانسیلهای باغی و کشاورزی لرستان برای توسعه صادرات

وی با تاکید بر توجه به کشاورزی صنعتی و فرآوری سنگ در استان گفت: یکی از عوامل مهم در جلوگیری از هدر رفتن منابع و کاهش هزینه ها تاکید بر کشاورزی صنعتی و استفاده از پتانسیل های باغی و غذایی استان است.

بیرانوند از افتتاح دو آزمایشگاه کنترل کیفی محصول در این استان خبر داد و گفت: متاسفانه تاکنون استان از داشتن آزمایشگاه کنترل کیفی مرجع و قابل اعتماد محروم بوده که با تلاشهای صورت گرفته 2 آزمایشگاه کنترل کیفی در استان راه اندازی شد که کار کنترل کیفی محصولات باغی استان را انجام خواهند داد.

صادرات استان متناسب با ظرفیت های موجود نیست

وی با تاکید بر اینکه صادرات موتور محرکه اقتصاد هر منطقه ای است، یادآور شد: استان لرستان از نظر صادرات غیرنفتی مظلوم واقع شده است و صادرات استان متناسب با ظرفیت های موجود نیست.

رئیس بازرگانی استان بهبود کیفیت تولید را از اهداف اساسی تشکیل وزارت صنعت، تجارت و معدن دانست و افزود: ناهماهنگی کیفیت و قیمت و درنهایت عدم همسو بودن تولید و تجارت سبب شده است تا تولید متناسب با نیاز مصرف کنندگان داخلی انجام بگیرد و توان رقابت با کالای خارجی را نداشته باشد.

وی افزود: با ادغام صنعت و تجارت هماهنگی مطلوبی بین تولید و تجارت برقرار خواهد شد که البته دستیابی به این مهم نیازمند برنامه ریزی هدفمند در راستای تحقق اهداف کلان دولت خواهد بود.

فرآوری کالاها راهکاری برای رشد صادرات

بیرانوند در ادامه سخنان خود با تاکید بر برنامه های این سازمان برای توسعه صادرات، گفت: برای توسعه صادرات در استان لرستان نیازمند به ایجاد ارزش افزوده هستیم که در این راستا با فرآوری کالاها می توان ارزش افزوده را به دهها برابر رساند.

رئیس سازمان بازرگانی لرستان عدم وجود صنایع تبدیلی در استان را از موانع توسعه صادرات دانست و گفت: متاسفانه برخی محصولات استان به علت عدم وجود صنایع تبدیلی برای فرآوری از استان خارج می شوند که چنین امری خود سبب افزایش هزینه ها و عدم توسعه صادرات خواهد شد.

بیرانوند یادآور شد: در حال حاضر درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی استان لرستان 115 میلیون دلار است که نسبت به 22 میلیون دلار سال 84 از رشد نسبتا خوبی برخوردار بوده است اما این میزان به هیچ وجه در حد توان تولیدی استان نیست.

سهم ناچیز 10 درصدی کشاورزی در صادرات لرستان

بنابر این گزارش، در حالیکه لرستان یکی از قطبهای کشاورزی کشور محسوب می شود ولی سهم این بخش در حوزه صادرات محصولات غیرنفتی در سال گذشته تنها نزدیک به 10 درصد بوده است که باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

این امر نشان می دهد که استان لرستان با داشتن بیش از 848 هزار هکتار اراضی کشاورزی، تولید سالانه بیش از دو میلیون تن محصول، وجود 130 هزار خانواره بهره بردار، 50 هزار هکتار باغات مثمر، میزان بارندگی نرمال570 میلیمتر، میزان 13.5 میلیارد مترمکعب آب تولیدی و خروجی از استان در طول سال و بیش از 6.5 میلیون راس دام سبک و سنگین هنوز در حوزه کشاورزی و آب و خاک به آنچه مطلوب است، دست نیافته است.