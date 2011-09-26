گلستان قطب اطفای حریق شمال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سلامتی عصر دوشنبه در بازدید خبرنگاران استان از مناطق آسیب دیده از آتش سوزی های سال گذشته افزود: درگرگان پایگاه هوایی و زمینی و در کلاله و گالیکش نیز پایگاه زمینی اطفای حریق همزمان افتتاح می شود.

وی اظهار داشت: امسال در استان در اجرای طرح جامع اطفای حریق؛ پنج بالگرد با مختصات مهندسی هرکدام با هزینه 25 میلیون ریال ساخته شده است و تا پایان سال نیز پنج پد دیگر ساخته می شود.



وی در ادامه تصریح کرد: با وزارت جهاد کشاورزی هماهنگی هایی شده تا دو هواپیمای سمپاش که تبدیل به هواپیمای آب پاش شده است برای گشت زنی در حاشیه جنگل ها و اطفای حریق دیده بانی کنند.



سلامتی سازماندهی اکیپ های 22 نفره در استان را از مهمترین اقدامات برای پیشگیری از اطفای حریق در استان ذکر کرد و افزود: امسال بیش از دو هزار نیرو را در به فراخور شهرستانها انتخاب کردیم و در روستاهای پرخطر این شهرستان ها

ساماندهی کردیم و آموزش دادیم تا در مواقع آتش سوزی از این نیروها استفاده کنیم.



مدیرکل منابع طبیعی گلستان گفت: شش گروه 22 نفره در بندرگز و کردکوی، 12گروه 22 نفره در گرگان، علی آباد، رامیان و آزادشهر ،17 گروه 22 نفره در مینودشت و14 گروه 22 نفره نیز در کلاله سازماندهی شده اند.



وی با بیان اینکه سال گذشته نیرو زیاد بود اما پتانسیل کمی داشت اظهار داشت: این گروهها آموزش های لازم را برای اطفای حریق دیده اند و کارت شناسایی همیار طبیعت نیز برای آنها صادر شده است.

سلامتی در خصوص اعتبار برای این گروه ها عنوان داشت: با هماهنگی استانداری و سازمان جنگل ها بحث اعتبار این گروه ها را نیز پیگیری کرده ایم.

وی بیان داشت: امسال درصد افزایش اعتبارات بخش حفاظت صورت گرفته است و در بخش آموزش گروه های 22 نفره و سازماندهی این تعداد، طرحی بوده که برای اولین بار در کشور صورت گرفته است.