به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه گزارش حسابرسی قانونی شورا در خصوص مدیریت شهرداری تهران در سال مالی 87 ارائه می‌شود.

همچنین یک فوریت لوایح " بودجه هزینه ای (جاری) سازمان عمرانی مناطق در سال 90" و اصلاحیه مصوبه " الزام شهرداری تهران به تمرکز درآمد کمیسیون ماده 100" بررسی می شود.

طرح های "منوط کردن شماره شدن هر خودروی جدید در شهر تهران به از رده خارج کردن یک خودروی فرسوده" و "الزام شهرداری به تهیه و ارائه لایحه ساماندهی و توسعه خطوط ویژه حرکت اتوبوسها" در جلسه آتی شورا بررسی می شود.

از سوی دیگر بررس لایحه "ساماندهی و ارتقای کیفیت محصولات قابل عرضه از طریق سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری تهران" در دستور چهارصد و هفتمین جلسه شورا قرار دارد.

همچنین اعضای شورای شهر در پــی دیــــدارهای دوره‌ای خود ازمناطق، چهارشنبه و پنجشنبه ششم و هفتم مهرماه در منطقه 9 و 1 با شهروندان دیدار می کنند.