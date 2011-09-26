حضور اصلاح طلبان در انتخابات عین دموکراسی است/ جبهه پایداری مبدا انحراف بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بیادی دبیر کل جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی عصر امروز دوشنبه در نشستی خبری که در دفتر مرکزی این تشکل سیاسی برگزار شد با اشاره به فعالیت جمعیت آبادگران جوان افزود: این تشکل از سال 84 آغاز به کار کرد و در زمینه های مختلف فعالیت داشت که در این راستا می توان به انتخابات شوراهای سوم، مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم اشاره کرد.

وی ادامه داد: آبادگران جوان در انتخابات مجلس هشتم 10 نفر را به صورت مستقل وارد مجلس کرد و 15 نفر نیز در فهرست های احزاب مشترک قرار گرفتند و توانستند به مجلس ورود پیدا کنند.

دبیر کل جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی با بیان اینکه تشکل سیاسی متبوعش همواره بر اساس منویات ولی فقیه حرکت می کند به انتقاد از جریان انحرافی پرداخت و گفت: معتقدیم دو جریان انحراف دارند که این دو جریان عبارتند از جریان انحرافی و جریان فتنه.

بیادی در ادامه درباره حضور تشکل های سیاسی در عرصه انتخابات افزود: هر حزب و تشکل سیاسی برگرفته از اعضا و دیدگاه هایی است که این دیدگاه ها تشکل و حزبی را تشکیل می دهند اما بر این باور هستیم که تا کنون مسئولین ذیربط برای استقرار احزاب (تحزب) اقدام شایسته ای را انجام نداده اند.

وی با بیان اینکه احزاب در ایران ضعیف عمل می کنند، افزود: این ضعف در بسترهای مختلفی بازتعریف می شود که یکی از آن بسترها آموزش است چرا که اگر آموزش به مردم داده شود مردم می توانند به تحزب روی آورند.

این فعال سیاسی افزود: در دنیای پیشرفته حرف اول را تحزب و تحزب گرایی می زند.

دبیر کل جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره اینکه با توجه به سازوکار 8+7، اتحاد اصولگرایان را چگونه ارزیابی می کنید، افزود: درباره کمیته 8+7 انتقاد دارم. البته انتقاد بنده به کمیته داوری یا نظارت نیست چرا که بر این باوریم که جامعتین می توانند وحدت اصولگرایان را دنبال و پیگیری کنند اما به ساختار گروه 8 نفره اصولگرایان انتقاد دارم.

وی گفت: در این ساختار تمامی نمایندگان احزاب و تشکل های سیاسی حضور پیدا نکرده اند.

بیادی همچنین درباره حضور اصلاح طلبان در انتخابات نیز گفت: معتقدم اصلاح طلبان باید در انتخابات شرکت کنند ضمن آنکه باید از حضور تمامی احزاب، تشکل ها و گروه های سیاسی که در چارچوب نظام فعالیت می کنند در انتخابات استقبال کرد.

دبیر کل جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی با بیان اینکه شورای نگهبان درباره تایید یا رد صلاحیت نامزدها اعمال نظر می کند، افزود: شورای نگهبان منابع متعددی را برای تایید یا رد صلاحیت نامزدها دارد و بر این اساس تصمیم خود را اتخاذ می کند، از این رو معتقدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات عین دموکراسی است.

وی درباره اینکه آیا آبادگران جوان در انتخابات فهرست جداگانه ای می دهد یا بر وحدت اصولگرایان تاکید می کند، افزود: جمعیت آبادگران جوان عضو جبهه ایستادگی ایران اسلامی است از این رو اگر در استانهایی این جبهه فهرست انتخاباتی ارائه ندهد آبادگران جوان نامزدهای خود را معرفی می کند.

بیادی در ادامه این نشست خبری به انتقاد از جبهه پایداری انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: جبهه پایداری مبدا انحراف بوده است و تا کنون موضع خود را مشخص نکرده است بنابراین اگر این جبهه موضع خود را کماکان دنبال کند آیت الله مصباح یزدی از آنها جدا خواهد شد.

وی با بیان اینکه وحدت اصولگرایان را لازم و ضروری می داند، تاکید کرد: همانطور که اشاره کردم به گروه 8 نفره انتقاد دارم چرا که اگر تمامی احزاب و گروه ها دور هم جمع شوند و تصمیم نهایی را اتخاذ کنند می توان به وحدت امیدوار بود.

دبیر کل جمعیت آبادگران جوان با بیان اینکه مسئولان باید پاسخگوی عملکردهای خود باشند، خاطر نشان کرد: به عملکرد مجلس هشتم انتقاد داریم البته این انتقاد فقط از سوی ما فعالان سیاسی مطرح نمی شود چرا که مردم نیز بر عملکرد قوه مقننه انتقاد دارند به همین دلیل باید افرادی که در پیروزی اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم سهیم بودند پاسخگوی عملکرد مجلس باشند چرا که مجلس ضعیف باعث می شود دولت ضعیف شود.