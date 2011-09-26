دوره تخصصی نجات در جاده برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم ضمن بیان این مطلب گفت: پس از وقوع حوادث جادهای در راههای ارتباطی برون شهری اختلالاتی صورت میگیرد که امدادگران با فراگرفتن مراحل چهارگانه جستجو و نجات، مکان یابی مصدوم، دستیابی، تثبیت فیزیکی و پزشکی وهمچنین حمل ایمن و سریع، آسیب دیدگان را به مراکز درمانی انتقال میدهند.
دکتر خلیل الله سائلی، هدف از این دوره که با همکاری پایگاه امداد و نجات برگزار میشود را تربیت نجاتگرانی عنوان کرد که پس از طی این آموزشها قادر خواهند بود اقدامات لازم و ضروری را برای نجات جان انسانهایی که در معرض خطر هستند به نحو احسن و با رعایت کلیه اصول و آموزش روز دنیا انجام دهند.
وی تصریح کرد: نجات گران پس از فراگیری دوره تخصصی نجات در جاده اصول جستجو و نجات و وضعیتیابی، تثبیت و انتقال مصدوم، ارزیابی صحنه و شناسایی عوامل خطر، هدایت عملیات جستجو و نجات در جاده و مدیریت صحنه حادثه، رعایت نکات ایمنی در حوادث جادهای، مدیریت صحنه و فرماندهی آن و همچنین روش استفاده صحیح از ابزارها و تجهیزات فنی، سبک و سنگین جستجو و نجات را فرا میگیرند.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم سرفصلهای آموزش داده شده را، شرح و وظایف نجاتگر در جاده، آشنایی با کمکهای اولیه، CPR ، آشنایی باکیف احیا، شکستگیها، بانداژ، آتل بندی، آشنایی با تجهیزات در سوانح جادهای، آشنایی با گرهها، حمل مصدوم، اسکوپ، برانکارد، دستیابی و رها سازی مصدوم عنوان نمودند.
وی در پایان افزود این دوره به مدت یک هفته در پایگاههای عملیات امداد و نجات برگزار شد.
قم - خبرگزاری مهر: اداره آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان قم اقدام به برگزاری دوره تخصصی نجات در جاده جهت امدادگران جمعیت نمود.
به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم ضمن بیان این مطلب گفت: پس از وقوع حوادث جادهای در راههای ارتباطی برون شهری اختلالاتی صورت میگیرد که امدادگران با فراگرفتن مراحل چهارگانه جستجو و نجات، مکان یابی مصدوم، دستیابی، تثبیت فیزیکی و پزشکی وهمچنین حمل ایمن و سریع، آسیب دیدگان را به مراکز درمانی انتقال میدهند.
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