دوره تخصصی نجات در جاده برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم ضمن بیان این مطلب گفت: پس از وقوع حوادث جاده‌ای در راه‌های ارتباطی برون شهری اختلالاتی صورت می‌گیرد که امدادگران با فراگرفتن مراحل چهارگانه جستجو و نجات، مکان یابی مصدوم، دستیابی، تثبیت فیزیکی و پزشکی وهمچنین حمل ایمن و سریع، آسیب دیدگان را به مراکز درمانی انتقال می‌دهند.



دکتر خلیل الله سائلی، هدف از این دوره که با همکاری پایگاه امداد و نجات برگزار می‌شود را تربیت نجاتگرانی عنوان کرد که پس از طی این آموزش‌ها قادر خواهند بود اقدامات لازم و ضروری را برای نجات جان انسان‌هایی که در معرض خطر هستند به نحو احسن و با رعایت کلیه اصول و آموزش روز دنیا انجام دهند.



وی تصریح کرد: نجات گران پس از فراگیری دوره تخصصی نجات در جاده اصول جستجو و نجات و وضعیت‌یابی، تثبیت و انتقال مصدوم، ارزیابی صحنه و شناسایی عوامل خطر، هدایت عملیات جستجو و نجات در جاده و مدیریت صحنه حادثه، رعایت نکات ایمنی در حوادث جاده‌ای، مدیریت صحنه و فرماندهی آن و همچنین روش استفاده صحیح از ابزارها و تجهیزات فنی، سبک و سنگین جستجو و نجات را فرا می‌گیرند.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم سرفصل‌های آموزش داده شده را، شرح و وظایف نجاتگر در جاده، آشنایی با کمکهای اولیه، CPR ، آشنایی باکیف احیا، شکستگی‌ها، بانداژ، آتل بندی، آشنایی با تجهیزات در سوانح جاده‌ای، آشنایی با گره‌ها، حمل مصدوم، اسکوپ، برانکارد، دستیابی و رها سازی مصدوم عنوان نمودند.



وی در پایان افزود این دوره به مدت یک هفته در پایگاه‌های عملیات امداد و نجات برگزار شد.



