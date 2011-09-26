"زندگی جای دیگری است" در جشنواره سراسری تئاتر دفاع مقدس اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش " زندگی جای دیگری است" به نویسندگی و کارگردانی سعید تشکری از امروز دوشنبه تا 10 مهر، هر روز ساعت 17:30 در سالن نو بنیاد امام رضا(ع) مشهد اجرا می شود.

بر پایه این گزارش در این نمایشنامه حمید کیانیان، زهره مرادی، سعید توکلی و محمود کریمی به ایفای نقش می پردازند و دستیاری و مدیر اجرایی این نمایش نیز بر عهده محمد احمدزاده است.

نمایش " زندگی جای دیگری است" در خصوص وضعیت کنونی جهان ما با رویکرد تئاتر معاصر است.

سعید تشکری متولد 1342 نویسنده، نمایشنامه نویس و کارگردان است، از آثار نمایشی وی می توان به اهل اقاقیا، مادر، هفت دریا، عاشق ترین روزگار، آواز پر جبرئیل اشاره کرد.

از وی آثاری در زمینه نمایشنامه و رمان های با نام ولادت، بار باران، پاریس پاریس، مفتون و فیروزه، وصل هزار مجنون، وقتی زمین دروغ می گوید و... به چاپ رسیده است.

لازم به ذکر است، جشنواره سراسری تئاتر دفاع مقدس در قالب بخشهای مسابقه صحنه ای، بین الملل، مسابقه آثار عروسکی و کودک و نوجوان، ویژه خیابانی، تلویزیونی و تولید نمایشنامه و نمایشنامه خوانی به همت بنیاد فرهنگی و معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از 28 آبان تا 3 آذر همزمان با هفته بسیج برگزار می شود.