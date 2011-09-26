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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۵

پیام دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی گردشگری

دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی گردشگری خواستار به رسمیت شناختن گردشگری، به عنوان نیرویی برای جهانی با بردباری، آزادی و اتحاد بیشتر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام بان‌کی‌مون که در آستانه‌ روز جهانی گردشگری(27 سپتامبر- پنجم مهر ماه) منتشر شده، آمده است: روز جهانی گردشگری فرصتی برای انعکاس اهمیت گردشگری برای رفاه جهانی است. ما همان‌گونه که سفر می‌کنیم با سایر فرهنگ‌ها آشنا می‌شویم و گوناگونی‌ انسان‌ها را گرامی می‌داریم.

کمک‌های گردشگری به توسعه‌ موجب همبستگی جهانی می‌شود. در زمان بحران اقتصادی، توان گردشگری برای ایجاد فرصت‌های اقتصادی ـ اجتماعی و کمک به کاهش شکاف بین فقیر و غنی بیشتر از هر زمان دیگر اهمیت پیدا می‌کند.

بان کی مون در پیام خود تمام دست‌اندرکاران گردشگری را ترغیب کرد تا 10 اصل قانون جهانی اخلاق گردشگری را بپذیرند.

این قوانین برای توسعه‌ گردشگری پایدار و مسؤولانه، تدوین و توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد درسال 2001 تصویب شد که بر تعامل متقابل بین گردشگری و صلح و نیز حقوق بشر و تفاهم مبتنی است.

کد مطلب 1417405

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