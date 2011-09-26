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۴ مهر ۱۳۹۰، ۲۱:۴۴

اکبری:

مسابقات فوتبال رده سنی امید خراسان رضوی در گناباد برگزار شد

مسابقات فوتبال رده سنی امید خراسان رضوی در گناباد برگزار شد

گناباد - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت فوتبال گناباد گفت: مسابقات فوتبال رده سنی امید با حضور تیم های گناباد، کاشمر، خلیل آباد و رشتخوار به میزبانی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر اکبری صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این مسابقات که به صورت دوره ای به مدت 3 روز به میزبانی این شهرستان انجام شد که طی آن تیم گناباد توانست مقام اول را از آن خود کند و تیم های کاشمر خلیل آباد و رشتخوار به ترتیب مقام دوم تا چهارم جدول راکسب کردند.

وی افزود: سرپرستی فنی این مسابقات را محمد سلمانیان برعهده داشت و داوران محمد مهری و نظام دوست از تربت حیدریه، مرتضی بوری و رضا حیدرنژاد از بجستان، محمود اصغری، مهدی واحدی، جواد قالیبافان و اصغر حسینیان از گناباد قضاوت این دوره از مسابقات را برعهد داشتند.

اکبری با بیان اینکه  فقط 2 تیم باید صعود کند، افزود: بازی آخر بین دو تیم خلیل آباد و رشتخوار جهت حذف دو تیم در روز پایانی برگزار نشد.

اکبری گفت: تیم های برتر این دوره مسابقات، خود را جهت شرکت در مسابقات استانی که در بهمن سال جاری برگزار خواهد شد، آماده خواهند کرد.

کد مطلب 1417406

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