دکتر سورنا نسیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پیرو اعلام نتایج آزمون های سراسری و کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1390، واحد بندرگز در سه مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی پیوسته و ناپیوسته با شرایط و ضوابط سازمان مرکزی بدون آزمون دانشجو می پذیرد.

وی افزود: متقاضیان تحصیل اعم از با سابقه شرکت در آزمون و یا فاقد سابقه شرکت در آزمون سراسری سال 90 می توانند با رعایت مقررات ثبت نام در یکی از 34 رشته بشرح ذیل ثبت نام کنند.

قائم مقام واحد بندرگز رشته های مقطع کارشناسی پیوسته را شامل مهندسی عمران، مهندسی فناوری اطلاعات، حسابداری، روانشناسی و علوم تربیتی، مهندسی منابع طبیعی شیلات، مطالعات خانواده و ریاضی محض اعلام کرد.

وی رشته های کاردانی ناپیوسته را شامل کامپیوتر، حسابداری، زبان انگلیسی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، کارهای عمومی ساختمان، برق قدرت، شیلات، عمران، آموزش و پرورش ابتدایی، آمار، امور بانکی، شهرسازی ذکر کرد.



نسیمی، همچنین کاردانی پیوسته را شامل حسابداری، کامپیوتر، الکتروتکنیک ، الکترونیک، ساختمان، تربیت بدنی و نقشه کشی معماری برشمرد.

دکتر نسیمی، داشتن مدرک دوره دیپلم فنی حرفه ای، کاردانش یا پیش دانشگاهی نظام جدید متوسطه روزانه، بزرگسالان و آموزش از راه دور متوسطه متولد 1371 و بعد از آن و همچنین مدرک دوره پیش دانشگاهی متولد نیمه دوم سال 1370 تا نیمه اول 71 که بصورت حضوری این دوره ها را گذارنده باشند، از دیگر شرایط عمومی برای ثبت نام اعلام کرد.

وی تاکید کرد: مطابق مقررات ثبت نام متقاضیان تحصیل، کارت پایان خدمت و همچنین کارت معافیت یا کفالت دائم برای ثبت نام از برادران الزامی است.

قائم مقام واحد بندرگز زمان ثبت نام را از روز دوشنبه اعلام کرد و افزود: متقاضیان ثبت نام بدون آزمون می توانند برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با در دست داشتن اصل و تصاویر شناسنامه ، کارت ملی و مدرک تحصیلی و همچنین 6 قطعه عکس به بندرگز – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز مراجعه کنند.