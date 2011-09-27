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۵ مهر ۱۳۹۰، ۸:۵۵

قزل سفلی:

جشنواره بازیهای بومی و محلی روستایی در گنبد برگزار می شود

جشنواره بازیهای بومی و محلی روستایی در گنبد برگزار می شود

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی اجتماعی فرماندار گنبد کاووس گفت: بزودی جشنواره فرهنگی ورزشی بازیهای بومی و محلی در روستای سلطانعلی این شهرستان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی قزل سفلی عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی جشنواره فرهنگی ورزشی بازیهای بومی و محلی گفت: ایجاد شور و نشاط در بین اهالی روستا و حفظ و احیای میراث معنوی و فرهنگی در روستا و الگو سازی چهره های موفق جزو اهداف جشنواره است.

وی اظهار داشت: انتظار می رود دهیاران و روستاییان همکاری لازم را در برگزاری بهتر این جشنواره داشته باشند.

قزل سفلی با بیان اینکه هر نوع کار فرهنگی حتما باید کارشناسی شود یکی از اهداف جشنواره را الگو سازی چهره های شاخص شهرستان عنوان کرد و افزود: برنامه های فرهنگی ورزشی ما باید در راستای اسلام ناب باشند.

وی با بیان اینکه شهدا باید الگوی جوانان و نوجوانان در جامعه اسلامی باشند افزود: باید دقت لازم در برنامه ریزیها انجام شود.

حسین رضایی بخشدار مرکزی شهرستان گنبد کاووس نیز در این جلسه منظور از برگزاری این جشنواره را معرفی چهره های موفق در زمینه های فرهنگی ورزشی و هنری عنوان کرد و افزود: جنبه معنوی این مراسم مورد تاکید است و برای برگزاری این جشنواره تاکنون 6 جلسه هماهنگی برگزار شده است.

کد مطلب 1417416

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