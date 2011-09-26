داد اوباما از دست جمهوریخواهان درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "باراک اوباما" در آخرین اظهارات خود انتقادهای تندی را متوجه نمایندگان جمهوریخواه کنگره آمریکا کرد.

رئیس جمهوری آمریکا در تجمع انتخاباتی شهر سیاتل که با هدف جمع آوری کمکهای مالی برای ستاد انتخاباتی وی برگزار شد، عملکرد "جان بوهنر" رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان را زیر سوال برد.

وی در ادامه این اظهارات که شدیداللحن ترین سخنان وی علیه مخالفانش به شمار می رود، دیگر نمایندگان و سیاستمداران حزب جمهوریخواه را به مانع تراشی و کوک کردن ساز مخالف در برابر برنامه های حیاتی دولت خود متهم کرد.

اوباما با اشاره به اهمیت بسته اقتصادی 447 میلیارد دلاری ارائه شده از سوی کاخ سفید برای خروج آمریکا از وضعیت بحرانی کنونی، بار دیگر خواستار تصویب آن در کنگره شد.

به گفته وی سنگ اندازی های جناح اپوزیسیون موجب ناتوانی دولت آمریکا در مواجهه با چالشهای بزرگ قرن بیست و یکم می شود. این در حالی است که افزایش بیکاری و عملی نشدن وعده های اوباما در حوزه های اجتماعی و اقتصادی موجب کاهش محوبیت وی به کمترین میزان طی سه سال گذشته شده است.

گفتنی است هر یک از شرکت کنندگان در تجمع کمک به ستاد انتخاباتی اوباما در سیاتل با پرداخت 35 هزار دلار حمایت خود را از وی اعلام کرد.