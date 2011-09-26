قطعنامه سازمان ملل زمینه ساز تشکیل کشور فلسطین نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "اسماعیل هنیه" گفت: حماس از تشکیل کشور مستقل فلسطین به شرطی که اسرائیل به رسمیت شناخته نشود و امتیازی داده نشود حمایت می کند.

وی افزود: ما مخالف توسل به سازمان ملل بودیم زیرا ابعاد موضوع هنوز روشن نشده، ما مخالف تشکیل کشور مستقل فلسطین نیستیم اما بهای تشکیل این دولت چیست؟

هنیه با اشاره به تفاوت اساسی میان مواضع حماس و آمریکا و اسرائیل در مخالفت با توسل به شورای امنیت بیان کرد: تفاوت زیادی وجود دارد زیرا آمریکا خواهان امتیازگیری از فلسطین است اما ما خواهان حفظ آرمان فلسطین و طرح کارشناسی تر هستیم.

نخست وزیر منتخب فلسطین تصریح کرد: آمریکا نباید در موضوع فلسطین یکه تازی کند زیرا این موضوع امت اسلامی است و ما باید از انقلابهای عربی برای احیای آرمان فلسطین نهایت استفاده را نماییم.

وی تصریح کرد: نخست باید اراضی فلسطین آزاد شود آنگاه به فکر تشکیل کشور مستقل افتاد زیرا کشورها با قطعنامه های سازمان ملل تاسیس نمی شوند بلکه از طریق مقاومت و پایداری کشور به وجود می آید.