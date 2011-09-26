  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۴ مهر ۱۳۹۰، ۲۱:۵۷

صفایی:

خادم نمونه فرهنگی گناباد معرفی شد

خادم نمونه فرهنگی گناباد معرفی شد

گناباد - خبرگزاری مهر: فرماندار گناباد از انتخاب خادم نمونه فرهنگی این شهرستان توسط شورای فرهنگ عمومی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفایی صبح دوشنبه در مراسمی که با حضور جمعی از شاعران گناباد، در سالن فرهنگ و ارشاد این شهرستان برگزار شد اظهار کرد: شورای فرهنگ عمومی این شهرستان اسفندیار فیاضی را به عنوان خادم فرهنگی گناباد انتخاب کرد.

وی افزود: فیاضی شخصی است که به صورت کاملا شخصی و مستقل و بدون هیچ حمایتی در راستای ترویج فرهنگ دست به قلم برده و آثار بزرگی خلق کرده است.

وی افزود: دچار یک غفلت عمومی نسبت به مسائل فرهنگی و ادبی به دلایل خاص شده ایم و در این وضعیت رسالت ما سنگین تر می شود.

صفایی در ادامه با اشاره به هفته دفاع مقدس گفت: صدام به عنوان نماینده حکام غرب و نظام سرمایه داری و نماینده دو بلوک حاکم بر عرصه جهانی دست به حمله زد و به هیچ وجه تصور شکست را نمی کرد چرا که همه اجزای یک پیروزی قطعی فراهم بود و کشورهای منطقه او را تشویق می کردند.

فرماندار گناباد ادامه داد: تهاجم صورت گرفت و در ایران پتانسیلی فراتر از سازمانهای نظامی در ایران شکل گرفت و این در حالی بود که روی دو عنصر بسیج کنندگی رهبر انقلاب و مردم در این تهاجم فکر نشده بود.

صفایی گفت: به طور متوسط 2 میلیون رزمنده در جبهه در گردش بودند و این معادله را بر هم زد و جمهوری اسلامی را در این عرصه موفق کرد.

وی تصریح کرد: فروپاشی حزب بعث و اعدام صدام در استمرار دفاع مقدس است و استمرار بعدی خیزش اسلامی است.

صفایی بیان کرد: اولین دیکتاتور در ایران و دومین دیکتاتور در نتیجه دفاع مقدس سرنگون شد و این توقف ناپذیر است واستمرار خواهد یافت حتی اگر ما از حرکت باز ایستیم، لذا یقینا این مسیر طی خواهد شد و بی تردید همه در راستای ایستادگی و مقاومت ملت ایران در دفاع مقدس به عنوان یک الگوی عملی و تست شده است.

کد مطلب 1417420

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها