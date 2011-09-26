خادم نمونه فرهنگی گناباد معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفایی صبح دوشنبه در مراسمی که با حضور جمعی از شاعران گناباد، در سالن فرهنگ و ارشاد این شهرستان برگزار شد اظهار کرد: شورای فرهنگ عمومی این شهرستان اسفندیار فیاضی را به عنوان خادم فرهنگی گناباد انتخاب کرد.

وی افزود: فیاضی شخصی است که به صورت کاملا شخصی و مستقل و بدون هیچ حمایتی در راستای ترویج فرهنگ دست به قلم برده و آثار بزرگی خلق کرده است.

وی افزود: دچار یک غفلت عمومی نسبت به مسائل فرهنگی و ادبی به دلایل خاص شده ایم و در این وضعیت رسالت ما سنگین تر می شود.

صفایی در ادامه با اشاره به هفته دفاع مقدس گفت: صدام به عنوان نماینده حکام غرب و نظام سرمایه داری و نماینده دو بلوک حاکم بر عرصه جهانی دست به حمله زد و به هیچ وجه تصور شکست را نمی کرد چرا که همه اجزای یک پیروزی قطعی فراهم بود و کشورهای منطقه او را تشویق می کردند.

فرماندار گناباد ادامه داد: تهاجم صورت گرفت و در ایران پتانسیلی فراتر از سازمانهای نظامی در ایران شکل گرفت و این در حالی بود که روی دو عنصر بسیج کنندگی رهبر انقلاب و مردم در این تهاجم فکر نشده بود.

صفایی گفت: به طور متوسط 2 میلیون رزمنده در جبهه در گردش بودند و این معادله را بر هم زد و جمهوری اسلامی را در این عرصه موفق کرد.

وی تصریح کرد: فروپاشی حزب بعث و اعدام صدام در استمرار دفاع مقدس است و استمرار بعدی خیزش اسلامی است.

صفایی بیان کرد: اولین دیکتاتور در ایران و دومین دیکتاتور در نتیجه دفاع مقدس سرنگون شد و این توقف ناپذیر است واستمرار خواهد یافت حتی اگر ما از حرکت باز ایستیم، لذا یقینا این مسیر طی خواهد شد و بی تردید همه در راستای ایستادگی و مقاومت ملت ایران در دفاع مقدس به عنوان یک الگوی عملی و تست شده است.