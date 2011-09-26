45 اثر به جشنواره تئاتر ماه لرستان ارسال شد

شیرزد نعمتی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گروههای نمایشی داوطلب برای شرکت در ششمین جشنواره سراسری تئاتر ماه با رسیدن به مرحله بازبینی قدمی دیگر به جشنواره نزدیک شدند.

وی ادامه داد: خوشبختانه با تلاش خوب همکاران در واحد تئاتر و نمایش توفیقات خوبی نصیب این حوزه شده که می توان به مقام برتر جشنواره سراسری تئاتر ماه برای هنرمندان لرستانی درسال گذشته اشاره کرد که امیدواریم امسال هم بتوانیم انتظاری که کارشناسان و منتقدان از هنرمندان حوزه هنری لرستان دارند را برآورده کنیم.

رئیس حوزه هنری استان لرستان افزود: واحد نمایش سال پر تلاشی را پشت سر گذاشته و گواه آن معرفی 45 اثر نمایشی به دبیرخانه جشنواره بود که از آن میان 25 اثر به مرحله بازخوانی رسیده و امیدواریم امروز پس از مرحله بازبینی داوران بتوانیم گروههای راه یافته به مرحله منطقه ای را معرفی کنیم.

وی در خصوص نوع رویکرد تئاتر در حوزه هنری گفت: این حوزه با هدف عینیت بخشی به سه اصل معنویت، اندیشه و هنر و ترویج هنر متعهد در دو بخش صحنه ای و خیابانی به شناسایی و پرورش استعدادهای نوجوانان و جوانان علاقه مند در بخشهای مختلفی از نویسندگی و کارگردانی گرفته تا بازیگری اقدام و سرمایه گذاری فرهنگی کرده است.

نعمتی نیا یادآور شد: حوزه هنری لرستان بعد از اجرای این جشنواره در ویژه برنامه "در جرگه عشاق" که مهر ماه در تهران برگزار خواهد شد یک اثر بانام "مجلس نامه طوبی" و چند اثر خیابانی و پانتومیم را که از بین گروههای برتر جشنواره انتخاب می شوند برای عموم در تهران اجرا خواهد کرد.