کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قیصری نیک بیان کرد: رونمایی از کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی با اولویت آثار مربوط به امام رضا(ع) از برنامه های این ایام است.

وی با بیان اینکه برگزاری چهارمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی با حضور فرهیختگان، نویسندگان، شاعران، ناشران وعلاقه مندان به آثار رضوی در این ایام برگزار می شود، افزود: در این جشنواره که با حضور رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برگزار می شود از برگزیدگان حوزه فرهنگ رضوی تجلیل خواهد شد.

وی اظهار داشت: نمایشگاه اسناد وعکس با موضوع خدمات رسانی به زائران و توسعه حرم مطهر رضوی، نمایشگاه اسناد وعکس با موضوع ضریح مطهر و نمایشگاه اسناد جشن وسرور در حرم رضوی در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد این آستانه برگزارمی شود.

قیصری نیک تصریح کرد: علاوه بر برگزاری نمایشگاههای مختلف درکتابخانه مرکزی و کتابخانه های وابسته مسابقات کتابخوانی نیز برگزار می شود.