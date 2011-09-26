به گزارش خبرگزاری مهر، پنجهزار و 882 متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی رسمی دادگستری استان تهران ساعت 9 صبح روز جمعه برای کسب عنوان و شغل کارشناس در دادگستری پایتخت با هم رقابت می کنند.

بر اساس این گزارش حوزه های امتحانی شرکت کنندگان برای استان تهران، مجتمعهای آموزشی پیامبر اعظم (شهرک غرب ،میدان صنعت) و مجتمع ولیعصر (میدان امام حسین، خیابان دماوند،جنب بیمارستان بوعلی) است.

همچنین شرکت کنندگان آزمون سال 1390 کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اینترنتی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نشانی www.scioe.org مراجعه نمایند.

