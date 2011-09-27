به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جدکاره صبح دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان در ساختمان شماره دو فرمانداری، اظهار داشت: شهروندان از این برنامهها بار معنوی برداشت کرده و استفاده لازم را ببرند.
وی با اشاره به اینکه ثقل برنامههای دهه کرامت در شهرهای مشهد، قم و نیشابور است، افزود: باید نیشابور بتواند خود را در کنار این دو شهر بزرگ به منصه ظهور برساند.
وی فضاسازی شهرهای نیشابور و شش شهر اقماری آن، استفاده از فرمایشات امام رضا(ع) در مسیر زائران، تزئین اماکن مذهبی، اداری و آموزشی، استفاده از ظرفیت کانونهای فرهنگی هنری مساجد و پایگاههای مقاومت بسیج، برگزاری مسابقات فرهنگی و کتابخوانی در سطح مدارس و برگزاری جشنهای ویژه در اماکن مختلف به ویژه مذهبی و مدارس را از مهمترین برنامههای دهه کرامت عنوان کرد.
جدکاره اضافه کرد: کمیته ارزیابی به مسئولیت امور بازرسی فرمانداری کار نظارت بر فعالیت کمیتههای مختلف ستاد بزرگداشت دهه کرامت را عهده دار است.
در ابتدای جلسه رئیس شورای فرهنگ عمومی و امامجمعه نیشابور گفت: برنامهریزی مسئولان در دهه کرامت باید به گونهای باشد که در وضع فرهنگی مردم تغییرات ایجاد شود.
حجتالاسلام عبدالجواد غرویان افزود: اگر همت عالی مسئولان و دستاندرکاران باشد، این موضوع محقق و عملی میشود.
وی اظهار داشت: جدا از برنامههای معمولی در جشنها، باید مفاهیم و جنبههای معنوی احادیث امام رضا(ع) دارد و نسبت به سایر شهرها انتساب بیشتری به حضرت امام رضا (ع) دارد و لذا باید این جشنها از قوت خوبی در نیشابور برخوردار باشد.
غرویان تأکید کرد: باید فضای شهر و سیر زائران به گونهای طراحی شود که دلها متوجه حضرت شوند.
جانشین ناحیه مقاومت بسیج نیشابور نیز از تشکیل ستاد بزرگداشت دهه کرامت در این ناحیه خبر داد و افزود: حضور گسترده پایگاهها در برگزاری جشنها، تجلیل از سادات رضوی، ویزیت رایگان توسط بهداری ناحیه و افتتاح پایگاه مقاومت به نام حضرات امام رضا(ع) و حضرت معصومه (س) از جمله برنامههای این ناحیه است.
سرهنگ اسماعیل باغشنی افزود: برگزاری مسابقه وبلاگ نویسی با همکاری سایت رضوی بسیج و مسابقات فرهنگی چون روزنامه دیواری و کتابخوانی در سطح پایگاهها از دیگر برنامههای بسیج نیشابور در دهه کرامت است.
همچنین حجتالاسلام محمد ساجدی رئیس اداره تبلیغات اسلامی نیشابور از برگزاری مراسم ویژه جشن در 16 مسجد و هیئت این شهرستان که به نام امام رضا(ع) هستند خبر داد.
نظر شما