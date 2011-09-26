به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد در اجتماع قشرهای مختلف مردم سودان که در تالار دوستی پایتخت این کشور برگزار شد، سودان را پیشگام حرکت‌های انقلابی ملت‌های اسلامی و سد مستحکمی در برابر مطامع مستکبران دانست.

دشمن نمی‌خواهد سودان قدرتمند و پیشرفته باقی بماند

رئیس جمهور گفت: دشمنان با توسل به روش‌های گوناگون نمی‌خواهند این کشور قدرتمند و پیشرفته باقی بماند، از این‌رو همواره علیه ملت توطئه کرده و آنها را تحت فشار و تحریم قرار می‌دهند اما باید بدانند که سودان سرزمین آگاهی و ایمان‌های راسخ است و ملت سودان بر تمام توطئه‌ها غلبه خواهد کرد.



وی در ادامه به توطئه مستکبران برای تجزیه سودان اشاره کرد و گفت: سلطه‌گران اگر واقعاً طرفدار حقوق ملت‌ها هستند چرا به ملت‌های اروپایی اجازه تجزیه و استقلال نمی‌دهند، امروز مردم باسک، ایرلند، کرک، ده‌ها سال است که برای استقلال مبارزه می‌کنند اما آنهایی که به دنبال برگزاری رفراندوم در سودان بودند به مردم اروپا و آمریکا حتی درباره برگزاری رفراندوم و استقلال اجازه سخن نمی‌دهند.

مردم ایالت های آمریکا خواستار تجزیه از دولت مرکزی هستند



احمدی‌نژاد افزود: بدون تردید اگر تحت نظر گروه بی‌طرفی در آمریکا و بین ایالت‌های مختلف این کشور رفراندوم برگزار شود عده زیادی از ایالت‌ها از دولت مستکبر آمریکا جدا خواهند شد.



رئیس جمهوری خطاب به سلطه‌گران گفت: خودتان را خسته نکنید و به جای توطئه و فشار در کنار ملت‌ها و زیر پرچم توحید و عدالت قرار بگیرید زیرا این یک دعوت الهی و نصیحت دوستانه است، اگر به این دعوت پاسخ ندهید قدرت خدا از آستین ملت‌های اسلامی و جهانیان بیرون خواهد آمد و رژیم صهیونیستی و هیمنه استکباری نظام سلطه را در هم خواهد شکست.



انتقاد از عناصر سازشکار در سرزمینهای فلسطینی

وی در ادامه با تاکید بر مخالفت ملت‌های منطقه با موضوعیت رژیم صهیونیستی گفت: صهیونیست‌ها گروه اقلیت غاصبی هستند که پشت صحنه آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی قرار دارند. امروز تمام جنایت‌های موجود در جهان به دست صهیونیست‌ها انجام می‌شود. از این‌رو ملت‌های منطقه مخالف صهیونیست‌ها هستند و دولت آمریکا باید بداند که با فریبکاری نخواهد توانست موجودیت رژیم صهیونیستی را تثبیت کند.



رئیس‌جمهوری خطاب به دولت‌های غربی گفت: همانگونه که رژیم صهیونیستی را ایجاد کرده‌اید به همان روش به موجودیت آن پایان دهید در غیر این صورت ملت‌های منطقه و جهان این رژیم جنایتکار را به قعر جهنم خواهد فرستاد.



احمدی‌نژاد با بیان اینکه چهره عناصر سازشکار و وابسته به رژیم صهیونیستی بخصوص در سرزمین های اشغالی آشکار شده است، اظهار داشت: عدالت، آزادی و توحید حق همه ملت‌هاست. اما همه باید مراقب باشند که امروز عده زیادی مدعی آزادیخواهی حقوق ملت‌ها و دوستی با آنها هستند اما در ابتدا باید صداقت این افراد معلوم شود که چقدر در نقطه مقابل سلطه آمریکا و موجودیت رژیم صهیونیستی قرار دارند.

جهان در آستانه ورود به دوران حاکمیت مصلح موعود است



رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود ایستادگی ملت سودان در برابر قدرت‌طلبان را عامل دشمنی با این ملت دانست و گفت: وجود برخی مشکلات و ضعف‌ها که در تمامی کشورها وجود دارد نباید به بهانه‌ای برای تحمیل و فشار دشمنان تبدیل شود.



احمدی‌نژاد خطاب به دشمنان ملت سودان، گفت: ملت سودان بیدار است و توطئه‌های دشمنان را در هم شکسته و آرزوی تسلط دشمنان بر سودان و ملت‌های منطقه را به گور خواهند، فرستاد.



وی با تاکید بر اینکه پرچم توحید و عدالت بر فریب و طاغوت پیروز خواهد شد، گفت: ملت‌ها با ایستادگی و مقاومت به زودی طعم شیرین عدالت و آزادی و عزت را خواهند کشید. امروز تمام ملت‌ها بیدار شده‌اند و آینده از آن ملت‌هاست و دیگر ظلم و تبعیض در دنیا جایگاهی ندارد و جهان در آستانه ورود به دوران جدید عزت، عدالت و حاکمیت صالحان و مصلح کل و موعود امم فرزند پیامبر گرامی اسلام(ص) است.



احمدی‌نژاد گفت: ملت ایران با ایمان به خدا و تأصی پیامبر گرامی اسلام(ص) در کنار همه ملت‌ها ایستاده‌ است و اگر امت اسلامی دست به دست هم بدهند می‌توانند پیشرفت کرده و آباد و عزیز باشند، از این‌رو جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تجربیات خود را در اختیار برادران خود در کشورهای اسلامی قرار دهد.



نابودی موجودیت رژیم صهیونیستی خواست همه موحدان است

رئیس‌جمهوری تصریح کرد: محال است کسی موحد و عدالت‌خواه باشد اما خواهان نابودی موجودیت رژیم صهیونیستی نباشد، بنابراین کسی که ادعای حقوق بشر و احترام به حقوق ملت‌ها را دارد باید در صحنه عمل مورد آزمایش قرار گیرد.



احمدی‌نژاد تصریح کرد: همه ملت‌ها آگاه باشند که آمریکا و متحدینش در سراشیبی سقوط قرار دارند و هیچ عاملی قادر نیست رژیم صهیونیستی و حامیان آن را نجات دهد.



وی با بیان اینکه دوره طولانی و سیاه و ضد بشری حاکمان و سلطه گران رو به پایان است، اظهار داشت: دوره شرم‌آور برده‌داری و استعمار که در آن موجودیت، فرهنگ و ثروت ملت‌ها با ناجوانمردانه‌ترین روش‌ها به غارت برده شده و مستکبران به واسطه اینگونه اقدامات برای خود رفاه ایجاد کرده‌اند، به پایان رسیده است.



رئیس‌جمهور تاسیس رژیم صهیونیستی را عاملی برای تخریب ملت‌های منطقه و تسلط بر آنها دانست و گفت: سلطه‌گران جرثومه فسادی به نام رژیم صهیونیستی را با فریبکاری و غفلت ملت‌های منطقه و مدیریت غلط و ضعیف عثمانی بر منطقه تحمیل کردند.



احمدی‌نژاد افزود: شورای امنیت و دولت‌های استکباری به طور متحد و یکپارچه حامی این رژیم جعلی بوده و در طول 65 سال گذشته از زشت‌ترین جنایات و اقدامات ضدانسانی این رژیم علیه ملت فلسطین و ملت‌های منطقه حمایت کردند.



رئیس‌جمهوری در ادامه رژیم صهیونیستی را ابزار دست مستکبران و نوکر آنان دانست و گفت: این رژیم برای تحقیر و ایجاد تفرقه و تشتت بین ملت‌ها ایجاد شده تا اجازه ندهند هیچ قیامی علیه مستکبران شکل بگیرد و در حقیقت تضمینی باشد برای برده‌داری و استعمار دیروز و آزادی و طرفداری از حقوق بشر امروز.

وی گفت: اگر چه چهره عناصر سازشکار و وابسته به آمریکا و صهیونیست‌ها افشا شده است، اما ملت‌ها باید مراقب باشند که اگر کسی ادعای آزادیخواهی و دفاع از حقوق ملت و حقوق بشر می‌کند، در صحنه عمل طرفدار رژیم صهیونیستی و سلطه آمریکا نباشد زیرا در این صورت او یک دروغگوی بزرگ است.

داستان 11 سپتامبر مانند داستان هولوکاست است



احمدی‌نژاد همچنین با بیان اینکه مستکبران به دنبال تسلط مستقیم بر خاورمیانه هستند، به موضوع 11 سپتامبر اشاره کرد و گفت: داستان 11 سپتامبر داستانی مانند هولوکاست است ده سال پیش مستکبران برای حضور نظامی در خاورمیانه و مهار حرکت‌های بیداری‌بخش در این منطقه به دنبال بهانه و فریبکاری جدیدی بودند که در این راستا داستان 11 سپتامبر را بوجود آورند و امروز اجازه نمی‌دهند کسی در مورد علت و عوامل این حادثه تحقیق کنند. سلطه‌گران به همین بهانه به خاورمیانه حمله و افغانستان و عراق را اشغال کردند و میلیون‌ها نفر کشته و زخمی شدند، ضمن اینکه تمام دیکتاتورهای دنیا مورد حمایت دولت‌های غربی قرار دارند.



وی با بیان اینکه امروز برخی دولت‌های غربی نقاب تزویر به چهره زده و از دموکراسی و از حقوق بشر سخن می‌گویند و در تلاش هستند حاصل بیداری ملت‌ها به نفع خود مصادر کرده و رژیم صهیونیستی را نجات دهند، اظهار داشت: استکبارگران به دنبال آن هستند تا فرصت ادامه حیات ایجاد کنند. اما بدون تردید به واسطه بیداری ملت‌ها در این هدف خود نیز ناکام خواهند ماند.

شیوه استعمار و غارت تغییر کرده است



احمدی‌نژاد گفت: استعمارگران سابق بعد از حرکت‌های استقلال‌طلبانه ملت‌ها در جهان به ظاهر یک گام عقب‌نشینی کردند اما این‌بار شیوه استعمار و غارت را تغییر دادند و با طراحی بسیار پیچیده ساختارهای ناعادلانه و ظالمانه‌ای را در جهان حاکم کردند که استقلال ملت‌ها را به طور کامل مخدوش می‌کند.



رئیس‌جمهوری خاطر نشان کرد: تمام کشورهای آفریقایی سرشار از معادن غنی و ارزشمند هستند اما تقریبا در همه کشورها بهره برداری انحصاری از این معادن در اختیار کشورهای اروپایی و آمریکایی قرار دارد و به این کشورها تقریباً هزینه‌ای در قبال آن نمی‌پردازند و در برخی نقاط نقشه معادن کشورها را در اختیار دولت‌ها قرار نمی‌دهند.



احمدی‌نژاد ادامه داد: مستکبران به واسطه غارت بزرگی که از ملت‌های آفریقایی انجام دادند برای خود ثروت و پیشرفت ایجاد کردند و این ثروت‌های را بهانه تخریب ملت‌ها قرار دادند و برای خود حق ویژه و انحصاری قایل شده و به دنبال تحمیل ساختارهای سیاسی و اقتصادی و حتی شیوه زندگی خود به ملت‌های بافرهنگ و متمدن آفریقایی و سایر کشورها هستند.



در این مراسم مردم حاضر در سالن با شعارهای مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، زنده باد ایران، اتحاد اتحاد بارها حمایت خود را از سخنان رئیس‌جمهوری ایران ابراز داشتند.