گروه هنری"با نوای کاروان" در نیشابور برنامه اجرا می کند

ابراهیم جدکاره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این گروه با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کشور و ستاد مرکزی هفته دفاع مقدس، فعالیت خود را با هدف تبیین رویکرد سفر تاریخی حضرت امام رضا (ع) و انتقال ارزشهای دفاع مقدس از اواخر خرداد ماه گذشته از آبادان شروع کرده است.
وی اظهار داشت: این گروه به مرور ایام در مراکز و شهرستانهای بزرگ استانهای مختلف اجرای برنامه داشته است که پس از بجنورد به نیشابور بهعنوان میقاتالرضا(ع) میآید.
وی با بیان اینکه محل استقبال از این گروه در بقعه متبرکه بیبیشطیطه است، اضافه کرد: این گروه بهمدت سه شب در هفته دفاع مقدس در فرهنگسرای سیمرغ و محیط پیرامون آن اجرای برنامه دارد.
جدکاره یادآور شد: برنامه نمایشی و جنگ این گروه در یکی از شبها که با دهه کرامت متقارن است به صورت مستقیم از شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی پخش میشود.
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