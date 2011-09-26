استرالیا برد و صدرنشین شد/ پیروزی کره، تایلند و هند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های استرالیا و چین به عنوان یکی از حساسترین دیدارهای روز پایانی مرحله دوم مسابقات والیبال قهرمانی آسیا امروز دوشنبه در سالن 12 هزار نفری آزادی برگزار شد.

تیم استرالیا که روز گذشته در دیداری یک طرفه سریلانکا را از پیش رو برداشته بود در این بازی حریف خود را شکست داد و صدرنشینی اش در گروه F را قطعی کرد. دیدار استرالیا و چین در چارچوب دیدارهای رده بندی تیم های اول تا هشتم برگزار شد.

در دیگر دیدارهای برگزار شده برای تعیین این رده بندی کره جنوبی سریلانکا را شکست داد و هند نیز مقابل پاکستان به برتری دست یافت. امروز همچنین 3 دیدار برای تعیین رده بندی تیم های نهم تا شانزدهم مسابقات قهرمانی آسیا برگزار شد که طی آن تیم های تایلند، قزاقستان و ترکمنستان مقابل حریفان خود پیروز شدند. نتیجه این دیدارها به این شرح است:

رده بندی تیم های اول تا هشتم:

* هند 3 - پاکستان

* سریلانکا صفر - کره جنوبی 3

* استرالیا 3 - چین یک

رده بندی تیم های نهم تا شانزدهم:

* تایلند 3 - افغانستان صفر

* قزاقستان 3 - چین تایپه صفر

* ازبکستان یک - ترکمنستان 3

در چارچوب روز پایانی مرحله دوم مسابقات والیبال قهرمانی آسیا از دقایقی پیش تیم ملی ایران در سالن 12 هزار نفری آزادی به مصاف ژاپن رفت. دیدار همزمان دو تیم قطر و اندونزی نیز در سالن والیبال آزادی جریان دارد.