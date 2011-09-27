مسابقات کشتی جوانان محلات مشهد پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی دومین المپیاد ورزشی محلات مشهد، گرامیداشت شهدای هشت سال دفاع مقدس، در رده سنی جوانان در دو رشته آزاد و فرنگی با شرکت 197 کشتی‌گیر در قالب 24 باشگاه در محل خانه کشتی خراسان رضوی برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها و در رشته آزاد که با حضور 141 کشتی‌گیر جوان در قالب 13 باشگاه برگزار شد، پس از انجام 169 مسابقه در پنج دور، تیم کشتی باشگاه راه آهن با کسب 64 امتیاز به مقام اول دست یافت، باشگاه دانش آموز با 59 امتیاز دوم شد و باشگاه آستانقدس با 55 امتیاز در مکان سوم جای گرفت.

گفتنی است، در رشته فرنگی مسابقات کشتی رده سنی جوانان دومین المپیاد ورزشی محلات مشهد که با شرکت56 کشتی‌گیر در قالب 11 باشگاه برگزار شد، پس از انجام 64 مسابقه در چهار دور، باشگاه آستان قدس با 69 امتیاز به مقام قهرمانی رسید، باشگاه صحرایی در جای دوم ایستاد و باشگاه قدس بر سکوی سوم قرار گرفت.